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Новосибирские работодатели готовы трудоустраивать подростков

  • 16/01/2023, 14:10
работа для подростков
Доля молодых соискателей в Новосибирске за год увеличилась на 83% .

На «Авито Работе» выросло число вакансий для молодых соискателей, включая подростков от 14 лет. По итогам 2022 года предложений для кандидатов от 14 лет стало больше на 59%, всего за год было размещено более 200 тыс. позиций, по условиям труда подходящих для подростков. На середину января 2023 года на платформе было более 12 тыс. объявлений работы, доступных гражданам от 14 лет.

Напомним, 9 ноября в Госдуму был внесен законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс в части вопросов регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Депутаты предложили отказаться от необходимости получать согласие органов опеки при заключении трудового договора с достигшим 14 лет подростком «для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда здоровья». Таким образом, при приеме на работу будет достаточно согласия одного из родителей или законного представителя подростка.

Управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель заявил, что потребность в найме молодых кадров обусловлена естественной демографией.

— Многие нанимают их [подростков] для усиления команд в период каникул, часто совпадающий с высоким сезоном для ряда отраслей — например, сферы гостеприимства, — уточнил Артем Кумпель.

По мнению Кумпеля, если инициативу депутатов «Единой России» примут, то преимущества будут не только для работодателей «с точки зрения создания кадрового резерва», но и для самих кандидатов от 14 до 18 лет.

В «Авито Работа» заявили, соискательская активность молодых кандидатов в России на Авито Работе в 2022 году увеличилась на 53%, а в Новосибирске — на 83%. Среди мотивирующих факторов для них — возможность получения собственного заработка и первого опыта работы, который пригодится в будущем, независимо от выбранного в итоге направления дальнейшего развития.

На продажи и ритейл, куда подростки часто трудоустраиваются консультантами, промоутерами, специалистами торгового зала, приходится 4% вакансий в городе. В производственной сфере доля составляет 4%. Здесь можно подработать, например, упаковщиками, фасовщиками и т.д. Сильный интерес к юным кадрам демонстрирует фэшн-ритейл, целевой аудиторией которого зачастую выступают те же подростки и молодые люди.

Кроме того, разнообразие предложений доступно в сфере HoReCa — 2% от общей доли объявлений в Новосибирске для соискателей с 14 лет. Здесь предлагают вакансии официантов, бариста и помощников кухни. Рост предложений отмечен в индустрии фитнеса и бьюти — на 29% год к году по России. Доля вакансий в этой сфере в Новосибирске составляет 2%.

 

Ранее редакция сообщала о том, что новые назначения в правительстве Кузбасса.

Фото: pexels.com — Julia M Cameron

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Рубрики : Экономика Общество Бизнес

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : работа для подростков изменения в Трудовой кодекс


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