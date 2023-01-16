В Новосибирском филиале СГК — новый директор

С 17 января директором Новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании назначен Андрей Аплошкин. На этом посту он сменит Андрея Колмакова, занимавшего должность с 2018 года, сообщается в телеграм-канале компании.

Генеральный директор СГК Степан Солженицын поблагодарил Андрея Колмакова за профессионализм, ответственность и результативную работу на посту директора Новосибирского филиала.

Новому директору 40 лет. Андрей Аплошкин закончил Красноярский государственный университет по специальностям «управление», «финансы и кредит».

Отмечается, что в энергетике он работает с 2006 года. За это время принимал участие в выполнении программы масштабной модернизации основного оборудования электростанций, а с 2014 года руководил Южно-Сибирской теплосетевой компанией.

В 2017 году был назначен директором Абаканского филиала СГК.

— Под его руководством в контур теплоснабжения компании вошли четыре новых муниципалитета Хакасии, проведена реструктуризация и обновление теплосетей, — добавили в пресс-службе СГК.

В компании редакции пояснили, что Андрей Колмаков продолжить работать в СГК, но в каком статусе не уточнили, отметив, что документы согласовываются.

Ранее редакция сообщала, что Илья Гнатуша назначен советником председателя НОО «Опора России».

Фото с телеграм-канала СГК