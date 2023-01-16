В Новосибирском филиале СГК — новый директор

С 17 января директором Новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании назначен Андрей Аплошкин. На этом посту он сменит Андрея Колмакова, занимавшего должность с 2018 года, сообщается в телеграм-канале компании.
Генеральный директор СГК Степан Солженицын поблагодарил Андрея Колмакова за профессионализм, ответственность и результативную работу на посту директора Новосибирского филиала.
Новому директору 40 лет. Андрей Аплошкин закончил Красноярский государственный университет по специальностям «управление», «финансы и кредит».
Отмечается, что в энергетике он работает с 2006 года. За это время принимал участие в выполнении программы масштабной модернизации основного оборудования электростанций, а с 2014 года руководил Южно-Сибирской теплосетевой компанией.
В 2017 году был назначен директором Абаканского филиала СГК.
— Под его руководством в контур теплоснабжения компании вошли четыре новых муниципалитета Хакасии, проведена реструктуризация и обновление теплосетей, — добавили в пресс-службе СГК.
В компании редакции пояснили, что Андрей Колмаков продолжить работать в СГК, но в каком статусе не уточнили, отметив, что документы согласовываются.
Ранее редакция сообщала, что Илья Гнатуша назначен советником председателя НОО «Опора России».
Фото с телеграм-канала СГК
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