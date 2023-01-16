Австралийские раки могут прописаться в водоемах Сибири

Центр Аквакультуры Новосибирского государственного аграрного университета (НГАУ) совместно с компанией-инвестором ООО «Лесное озеро» в настоящее время работает над проектом по разведению в Сибири австралийских раков. Сейчас идёт поиск подходящего для данного вида водоёма. Об этом в ходе пресс-тура в университет рассказал руководитель центра, кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии, биоресурсов и аквакультуры Сергей Севастеев.

— У нас есть австралийские раки — перспективное направление, — говорит учёный. — Это теплолюбивый вид раков, они растут в 2 — 3 раза быстрее наших. Минус в том, что они не зимуют у нас. Поэтому выращивание возможно только в летний период. Рассматриваем комбинированную технологию: часть времени выращиваем здесь до жизнестойкой стадии, выпускаем в водоём, рак там вырастает до товарной массы, потом его реализуют. Пока это ещё на стадии разработки, ещё не нашли подходящих водоёмов, на которых можно эту технологию опробировать. У нас есть инвестор — ООО «Лесное озеро».

Как рассказывает руководитель центра, аналогичная технология выращивания ранее была опробована на отечественных карпах и позволила получить первое поголовье сеголеток массой от 500 граммов.

— Сейчас выращивание карпа идёт 2 — 3 года, — говорит Саватеев. — Мы выращиваем за 1 год. Традиционная технология предполагает выращивание малька в 50 граммов, зимовку, на которой погибает часть рыбы, потом выращивание второе лето, в которое тоже погибает часть, и только потом получается товарная рыба. В естественных водоёмах существуют биомассы кормовых организмов. Традиционная технология не позволяет эти пики биомасс поймать. С другой стороны, карп не может усваивать зоопланктон так, как личинка. Мы проводим зарыбление подросшей личинкой, она ест всё, за счёт этого растёт быстро. Старт мы ей даём, потом кормим кормами с содержанием протеина не меньше 20%, за счёт этого сеголеток становится крупным.

Исследовательский центр аквакультуры (ИЦА) создан в НГАУ на условиях государственно-частного партнерства с компанией «ЭКОРЫБА Сибири» в 2018 году. Центр включает в себя передовые бассейновые комплексы, работающие по принципу замкнутого водообмена, для содержания и выращивания рыбы и других гидробионтов. В 2018 г. была апробирована технология однолетнего выращивания товарного карпа в условиях Западной Сибири. В настоящее время продолжаются работы по совершенствованию данной технологии с целью патентования и внедрения в производство.

ООО «Лесное озеро» зарегистрировано в Черепановском районе. Учредителями являются Дмитрий Лейхтлинг и Андрей Матяхин, директор – Николай Арженовсков.

Ранее редакция рассказывала, как технологию замкнутого водообмена используют рыбоводы в хозяйствах Новосибирской области.