Рекламодателям

Новосибирские родители снова жалуются на навязывание школьной формы конкретных производителей

  • 16/08/2022, 18:17
Автор:
школьная форма
Прокуратура Новосибирской области организовала в связи с этим проверку ряда учебных заведений.

Родители говорят, что общеобразовательные учреждения выдают списки конкретных производителей и марок школьной формы с завышенным ценником. Об этом сообщают многочисленные публикации в средствах массовой информации.

Прокуратура начала проверку исполнения ответственными должностными лицами школ, лицеев и гимназий федерального законодательства об образовании.

Как отметил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук, решение об определении модели школьной формы принимается образовательным учреждением с участием родительского комитета. Однако школа не может заставлять родителей покупать форму у конкретного производителя, и подобные факты могут стать поводом для обращения в органы самоуправления и в министерство образования региона.

— Заставлять родителей покупать школьную форму в конкретной фирме является неправомерным. Если директор или администрация школ с таким требованием обращаются к родителям, то им нужно обращаться в органы местного самоуправления либо в министерство, — прокомментировал Сергей Федорчук.

Фото: minobr.nso.ru

540

Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : школьная форма прокуратура НСО Минобразования НСО жалобы дети


Комментировать

пока нет комментариев
новосибирский завод

Вокруг новосибирского завода «Сибсельмаш» разворачивается новый конфликт

Ветераны завода подозревают покупателя предприятия в «распродаже имущества». Новые собственники говорят об информационной провокации в целях захвата «Сибсельмаша».
Читать статью >>
строительство СКИФа

Началось создание первой станции «СКИФа»

Общая стоимость контрактов на разработку и производство оборудования для станции — 1,1 млрд рублей.
Читать статью >>
Русфонд

Ребенку с врожденной мышечной дистрофией требуется вертикализатор

Необходимо собрать — 239 838 рублей.
Читать статью >>
отопительный сезон

Ремонтные работы на Ватутина ускоряют перед отопительным сезоном

Это касается как ремонта теплосетей, так и мероприятий программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Читать статью >>

Актуальный разговор

интервью

Екатерина Кузнецова: У нас нет фразы «слишком много»!

Все материалы
Лента новостей

Вокруг новосибирского завода «Сибсельмаш» разворачивается новый конфликт

16/08/2022, 19:02

Дорожники приступили к ремонту трассы «Черепаново-Маслянино»

16/08/2022, 17:28

Директора гостиницы на Алтае признали виновным в смерти туристки

16/08/2022, 16:37

В Красноярске сформирована конкурсная комиссия для выборов мэра

16/08/2022, 16:26
Популярное

Полномасштабная атомная война между РФ и США приведет к голодной смерти более пяти млрд человек

16/08/2022, 15:17

Wildberries сменил название сайта

16/08/2022, 10:13

За хранение велосипеда в подъезде можно получить штраф 5 до 15 тысяч рублей

15/08/2022, 17:40

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

ВТБ: спрос на измененную IT-ипотеку может вырасти как минимум в 1,5 раза

16/08/2022, 17:04

Более 50 тысяч клиентов ВТБ получили выплаты на детей от 8 до 17 лет

16/08/2022, 16:21

Новосибирская компания в два раза ускорила производство дверей

16/08/2022, 11:53
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Август 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска