Новосибирские родители снова жалуются на навязывание школьной формы конкретных производителей

Родители говорят, что общеобразовательные учреждения выдают списки конкретных производителей и марок школьной формы с завышенным ценником. Об этом сообщают многочисленные публикации в средствах массовой информации.

Прокуратура начала проверку исполнения ответственными должностными лицами школ, лицеев и гимназий федерального законодательства об образовании.

Как отметил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук, решение об определении модели школьной формы принимается образовательным учреждением с участием родительского комитета. Однако школа не может заставлять родителей покупать форму у конкретного производителя, и подобные факты могут стать поводом для обращения в органы самоуправления и в министерство образования региона.