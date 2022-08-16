Новосибирские родители снова жалуются на навязывание школьной формы конкретных производителей

Родители говорят, что общеобразовательные учреждения выдают списки конкретных производителей и марок школьной формы с завышенным ценником. Об этом сообщают многочисленные публикации в средствах массовой информации.
Прокуратура начала проверку исполнения ответственными должностными лицами школ, лицеев и гимназий федерального законодательства об образовании.
Как отметил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук, решение об определении модели школьной формы принимается образовательным учреждением с участием родительского комитета. Однако школа не может заставлять родителей покупать форму у конкретного производителя, и подобные факты могут стать поводом для обращения в органы самоуправления и в министерство образования региона.
— Заставлять родителей покупать школьную форму в конкретной фирме является неправомерным. Если директор или администрация школ с таким требованием обращаются к родителям, то им нужно обращаться в органы местного самоуправления либо в министерство, — прокомментировал Сергей Федорчук.
Фото: minobr.nso.ru
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