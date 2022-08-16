Вокруг новосибирского завода «Сибсельмаш» разворачивается новый конфликт

Неоправданные ожидания

В редакцию Infopro54 обратился с открытым письмом председатель совета ветеранской организации ОАО «НПО «Сибсельмаш» Виктор Рахвалов. По его словам, ситуация вокруг завода требует внимания и вмешательства средств массовой информации, так как «идет целенаправленное растаскивание имущественного комплекса завода».

— Нам стало известно, что руководство ООО «Меркас», выкупившего на закрытых торгах имущественный комплекс НПО «Сибсельмаш», уже более полугода распродает имущество завода, нарушая решение арбитражного суда о сохранении целевого назначения имущественного комплекса и его мобилизационного назначения, — пишет Виктор Рахвалов. — Уже проданы более 20% ОАО «НПО «Сибсельмаш» различным ООО и физлицам, в результате чего будет невозможно возобновить выпуск продукции оборонного назначения. После того, как мы уведомили о происходящем Минпромторг РФ, министерство проинформировало Федеральную службу безопасности России о продаже части имущественного комплекса ОАО «НПО «Сибсельмаш» третьим лицам (Ответ Минпромторга РФ на обращение ветеранской организации есть в распоряжении редакции. — Ред.), — пишет Рахвалов.

Он напомнил, что ОАО «НПО «Сибсельмаш», одно из крупнейших промышленных предприятий не только Новосибирской области, но и РФ, до начала процедуры банкротства выпускало продукцию для нужд оборонной промышленности (компоненты артиллерийских выстрелов), сельскохозяйственную технику и горнодобывающее оборудование. Правительство включило новосибирский завод «Сибсельмаш» в перечень стратегических предприятий страны, а в период банкротства государство ходатайствовало перед арбитражным судом о сохранении целевого назначения имущественного комплекса завода и его мобилизационного назначения.

На основании этого утверждено проведение торгов в виде закрытого конкурса по продаже имущественного комплекса как единого лота (Решение Арбитражного суда Новосибирской области по делу о банкротстве ОАО «НПО «Сибсельмаш» № А45-4777/2010). Обязательными условиями конкурса по продаже имущества «Сибсельмаша» стало сохранение целевого назначения имущества, способность нового собственника выполнять договоры должника, связанные с выполнением работ по государственному оборонному заказу, и наличие лицензии на производство вооружения и военной техники.

В ноябре 2020 года победителем закрытого конкурса оказалось созданное в Москве в августе 2019 года ООО «Меркас» (уставной капитал ― 12 тысяч рублей, основной вид деятельности, согласно ОКВЭД, ― «Строительство жилых и нежилых зданий»). Директорами компании в период проведения торгов являлись конкурсные управляющие ряда компаний-банкротов в разных регионах РФ.

Для выполнения условий торгов ООО «Меркас» должно было заключить соглашение с Минпромторгом РФ об исполнении условий конкурса при продаже имущества: обеспечение победителем торгов сохранения целевого назначения имущества должника, которое предназначено «для осуществления деятельности, связанной с выполнением работ по государственному оборонному заказу, обеспечением федеральных государственных нужд в области поддержания обороноспособности и безопасности РФ».

В Арбитражном суде Новосибирской области сейчас рассматриваются несколько исков «Меркаса» к мэрии Новосибирска. Речь идет об урегулировании разногласий по двум договорам купли-продажи. По некоторым искам разногласия уже урегулированы в пользу компании. По части — спор продолжается. Несколько исков суд отклонил, но компания подала новые.

Напомним, еще одним претендентом на активы «Сибсельмаша» выступало реальное оборонное предприятие АО «НПО «Курганприбор», которое заявило сумму всего на 3,5 млн рублей меньше, чем «Меркас». «Курганприбор» несколько месяцев пытался оспорить сделку, но в итоге проиграл. Виктор Рахвалов пишет, что второй покупатель «за период с проведения торгов мог возобновить производство по выпуску оборонной продукции, создав в регионе рабочие места и отчисляя налоги в бюджет».

Нюансы конфликта

Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка в разговоре с редакцией сообщил, что не в курсе сложившейся на заводе ситуации и к нему с этим вопросом никто не обращался.

— Всю информацию, которая появляется, нужно тщательно проверять. То, что продано, было продано на ранних этапах и уже давно. Здесь обращений никаких не было, — добавил Семка.

Корреспонденту Infopro54 Виктор Рахвалов пояснил, что ранее был председателем профсоюзного комитета завода, но два года назад был уволен на пенсию и сейчас возглавляет ветеранскую организацию работников предприятия и выступает от их лица.

— Мы обратились в федеральный Минпромторг, так как практика показала, что смысла в региональное правительство, к Семке обращаться нет. Мы неоднократно обращались когда предприятие еще было в стадии банкротства, но никакого результата это не принесло, так как это не их полномочия, — констатировал собеседник редакции. — Мы обращались в Генеральную прокуратуру, из которой наше обращение отписали на нижестоящие структуры. Результат нулевой. Мы настаиваем, что банкротство «Сибсельмаша» еще до конца не закончилось ― и предприятие нужно проверять.

То, что сейчас происходит на заводе, собеседник редакции назвал печальной историей для всех работников предприятия.

— Мы выпускали продукцию, которая сегодня востребована в условиях спецоперации. Мы надеялись, что придет новый собственник и возобновит производство, но там никто не хочет ничем заниматься. Нет ни людей, ни ресурсов, — говорит Виктор Рахвалов.

Ответ из ФСБ на письмо, перенаправленное из Минпромторга РФ, ветеранская организация ОАО «НПО «Сибсельмаш» пока не получила.

Покупатель отбивается

Когда готовилась публикация, в редакцию пришло уведомление от ООО «Меркас» о том, что в отношении компании проводится обширная информационная провокация, в том числе с привлечением новосибирских СМИ. В компании заявили, что информационная атака основана на данных, которые не соответствуют действительности и противоречат имеющейся документации, и настоятельно попросили дождаться официального комментария.

В официальном ответе за подписью генерального директора ООО «Меркас» Евгения Гайта подчеркивается, что компания надлежащим образом исполняет обязанности, возложенные на нее соглашением, заключенным с Минпромторгом РФ 5 июля 2022 года, предусматривающим обязанность ООО «Меркас» обеспечить сохранение целевого назначения имущества ОАО «НПО «Сибсельмаш».

— Действующее законодательство не содержит запрета на последующую реализацию имущества с соблюдением необходимых условий. Данное обстоятельство подтверждается, в том числе и условиями вышеуказанного соглашения, — сообщает Евгений Гайт. — Новые собственники имущества уведомлены о необходимости сохранения целевого назначения данного имущества, данные лица приняли возложенную обязанность к исполнению и исполняют ее надлежащим образом. Документы, подтверждающие данные обстоятельства, и соответствующие пояснения лиц будут предоставлены при рассмотрении дела № А45-20235/2022, поскольку данные лица привлечены к участию в деле.

В ООО «Меркас» также напомнили, что с 2013 года у ОАО «НПО «Сибсельмаш» отсутствует мобилизационное задание (постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 22 сентября 2017 года А45-4777/2010). Кроме того, с момента введения процедуры банкрота (с 2010 года) данное общество фактически не осуществляло производственную деятельность как оборонное предприятие, а имеющееся имущество было передано в аренду третьим лицам. В ответе подчеркивается, что эта информация известна Виктору Рахвалову.

— В настоящее время в отношении имущества, ранее принадлежащего ОАО «НПО «Сибсельмаш» проводятся мероприятия, направленные на приведение объектов недвижимого имущества в надлежащее техническое состояние, восстановление инженерных сетей, оборудования и коммуникаций, обеспечивающих функционирование не только имущественного комплекса, но и иных потребителей. На данный момент финансовые вложения на проведение вышеуказанных мероприятий составили около 112 млн рублей, — говорится в ответе, полученном редакцией. — ООО «Меркас» при поддержке российских финансовых институтов планирует проведение комплексного развития территории, ранее принадлежащей ОАО «НПО «Сибсельмаш», в связи с чем проводит необходимые проектные и иные виды работ. В связи с чем с участием ООО «Меркас» проводятся соответствующие совещания в профильных ведомствах.

В компании также сообщили, что в настоящее время ООО «ПО «Гормаш» в Арбитражный суд Новосибирской области подано исковое заявление о расторжении договора купли-продажи имущества от 7 июня 2021 года. Данное заявление принято, возбуждено производство. В рамках вышеуказанного дела «ПО «Гормаш» ранее дважды подавало заявление о принятии мер обеспечения, однако в удовлетворении данных заявлений было отказано.

— «ПО «Гормаш», несмотря на нахождение общества в процедуре банкротства, активно занимает позицию по оспариванию сделки, которая не связана с деятельностью. Вышеуказанное обстоятельство свидетельствует об активности конкурсного управляющего ООО «ПО «Гормаш» в мероприятиях, которые не связаны с увеличением конкурсной массы данного общества-должника, а наоборот, фактически влекут за собой увеличение его текущих обязательств, — пишет в ответе редакции Евгений Гайт. — В свою очередь, согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «ПО «Гормаш» находится в процедуре банкротства — конкурсное производство (конкурсный управляющий Сухова Оксана Николаевна). Участниками данного общества является ООО «УСИ». При этом ООО «УСИ» также находится в процедуре банкротства, а его участниками являются Чертулин Петр Валентинович и Утиралов Олег Александрович, который являлся руководителем ОАО «НПО «Сибсельмаш» перед началом процедуры банкротства данного общества и которому было инкриминировано мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Полагаем, что имеющееся обращение Рахвалова Виктора Семеновича, который ранее являлся председателем ликвидационной комиссии НПО «Сибсельмаш», направлено на формирование информационного поля, создающего негативное отношение к деловой репутации ООО «Меркас», а также предвзятого мнения при рассмотрении дела по новому иску ООО «ПО «Гормаш», целью которого является прекращение права собственности ООО «Меркас» на имущество, приобретенное обществом в установленном законом порядке.

По данным Seldon.Basis, ООО «Меркас» создано в 2019 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. УК компании составляет 12 тысяч рублей, она относится к микроорганизациям — четыре сотрудника. Выручка в 2021 году составила 202,6 млн рублей, чистая прибыль — 690 тысяч рублей. Генеральный директор — Евгений Гайт, собственники: Евгений Гайт ― 54,3%, Кан Ген-Пи — 45,7%.

В декабре 2021 года министр промышленности Новосибирской области Андрей Гончаров сообщал, что в ходе предварительной рабочей встречи с покупателем промышленной площадки АО НПО «Сибсельмаш» (ООО «Меркас». — Ред.) шел разговор об ее освоении.

— Сейчас это не просто промышленная зона, а практически центр города с активным транспортным трафиком. Это нужно принимать во внимание, и это предмет для переговоров, — подчеркивал Гончаров. — С одной стороны, у потенциального инвестора есть возможности и желание освоить площадку и придать ей новое содержание. С другой стороны, наши пожелания конкретны и предметны: на площадке должно сохраниться промышленное производство. Этот вопрос будет зависеть от возможности реанимировать производственные площадки, которые сохранились. Кроме того, на «Сибсельмаше» есть ряд производств, что уже развиваются.

Глава регионального Минпромторга заявлял, что область по-прежнему видит потенциал площадки в виде создания промышленного или индустриального парка.

Ранее редакция сообщала, что правительство региона планирует сформировать промышленный парк на территории «Тяжстанкогидропресса», который сейчас также находится в банкротстве.