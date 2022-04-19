Новосибирские школьники переходят в «Лицей»

Только за первый квартал 2022 года у платформы прибавилось 800 подписчиков. Теперь в регионе онлайн-порталом пользуются 3,5 тысячи школьников.

«Лицей» — это цифровой образовательный сервис, который помогает заниматься по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС). На платформе представлены уроки для учеников всех классов, а в дополнительный раздел с развивающими курсами включены занятия на развитие логики, памяти и креативности. Отдельный акцент в сервисе сделан на подготовку выпускников к предстоящим экзаменам.

«С помощью “Лицея” ученики 9-х и 11-х классов могут готовиться к ОГЭ и ЕГЭ в удобное для них время, выбирая отдельный урок или повторяя все темы по выбранному предмету, будь то русский язык, математика или химия. А тем, кто на выпускных экзаменах будет сдавать обществознание, пригодится наш новый курс от профессора МГУ имени М.В. Ломоносова Марины Рыбаковой. С его помощью даже за оставшийся до тестирования месяц можно успеть выучить важные термины, определения и понятия», — сказал Виталий Лапицкий, директор по работе с массовым сегментом Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Учебные программы «Лицея» разработаны опытными преподавателями и соответствуют действующим программам и стандарту школьного образования ФГОС. В прошлом году курсы, размещенные на платформе, прошли экспертизу и получили положительную оценку научно-методического совета Агентства стратегических инициатив.

Видеоуроки, конспекты, тренажеры и другой образовательный контент «Лицея» доступны за 199 рублей в месяц. Подробнее об условиях подписки можно узнать по телефону 8 800 350 03 35.