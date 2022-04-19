Рекламодателям

Франчайзи бренда «Макдоналдс» в Сибири в перспективе планирует открывать точки в спальных жилмассивах

  • 19/04/2022, 11:00
Автор:
новости Новосибирска
А также смещать предложение в сторону «МакАвто».

— К нам в округ переходят тренды, которые ранее были актуальны в центральной части России. Именно там «Макдоналдс» открыл предприятия, которые были ориентированы только на доставку, так называемые Dark Kitchen (на этих площадках вообще нет никакого зала, все работает только на доставку), и предприятия, имеющие концепцию «МакАвто». Ритм жизни очень сильно изменился, люди хотят тратить меньше времени, поэтому заехать за едой по пути, не выходя из авто, — то, что стало актуально именно сейчас, — сообщил на круглом столе по торговой и коммерческой недвижимости руководитель отдела недвижимости ООО «Гид» (Компания владеет франшизой «Макдоналдс» в Сибири. — Ред.) Иван Урванцев.

Он пояснил, что в Красноярске почти все предприятия сети имеют концепцию «МакАвто», которая очень востребована в последние годы.

— В Новосибирске изначально была другая стратегия: мы открывали наши предприятия на фудкортах. Но сейчас клиентопоток в торговых центрах серьезно падает, да и новых больших ТЦ не открывается, в том числе поэтому мы и решили, что на таких площадках пока открываться не будем. В перспективе, возможно, многие арендаторы будут отказываться от мест на фудкортах в ТЦ, прежде всего от тех, где арендная плата привязана к валюте, — говорит Урванцев. — Сейчас приходит время, когда не только мы, но и другие сферы общепита будут открываться в спальных массивах. Люди все больше проводят времени в тех районах, где проживают, делают заказы, а курьерские службы доставки работают в радиусе максимум 2 км. Речь идет о точках, которые будут ориентированы на доставку и «МакАвто».

Когда компания будет открываться новые точки в спальных жилмассивах — редакции не уточнили, отметив, что это закрытая информация.

Представитель франчайзи «Макдоналдс» также прокомментировал, как компания работает после «временного ухода» с российского рынка американского владельца франшизы.

— Все поставщики «Макдоналдс» — российские компании, в работе нашей компании ничего не изменилось, мы работаем в штатном режиме, — говорит он.

Иван Урванцев добавил, что на рынке по-прежнему работает уральский франчайзи «Макдоналдса» — ООО «Региональная сеть предприятий питания», а также компания, которая продвигала локации в аэропортах и на железнодорожных вокзалах, — ООО «Развитие рост» (входит в ресторанный холдинг «Росинтер»).

Напомним, новокузнецкая компания ООО «ГиД» была создана в 2014 году специально для управления сетью предприятий быстрого питания под брендом «Макдоналдс». Учредителем компании является Александр Говор. Под управлением компании находятся 25 ресторанов, расположенных в Кемеровской, Новосибирской, Томской областях, Республике Алтай, Красноярском и Алтайском краях.

Компания «Макдоналдса» сообщила о приостановке деятельности в России 8 марта в связи со спецоперацией России на Украине — временно закроются 850 ресторанов. Большая часть из них закрылись 14 марта на неопределенный срок. При этом компания заявила, что будет выплачивать зарплату 62 тысячам сотрудников и арендную плату. Около 170 заведений сети в России принадлежат партнерам-франчайзи, которые не подчиняются «Макдоналдса» напрямую.

Фото предоставлено Иваном Урванцевым

428

Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирь Новосибирск Красноярск

Теги : франшиза санкции Макдоналдс коммерческая недвижимость доставка бизнес


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

Спрос на мотоциклы растет на фоне дефицита машин

Эксперты прогнозируют, что в связи с уходом ранее популярных брендов, на рынке вырастет доля китайских мотоциклов.
Читать статью >>
новости бизнеса

Задачи маркетинга недвижимости: точнее, острее, ярче

Маркетологи рынка недвижимости ищут альтернативы глобальным онлайновым инструментам и оттачивают прицельность своей работы.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Около ТЦ «Континент» в Ленинском районе устанавливают мобильное колесо обозрения

Оно простоит на площадке до середины июня, дальше возможно будет перевезено в другой район города.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Миллиардер после выплаты налогов стал миллионером, коммунисты сохраняют призовые места

Редакция изучила декларации депутатов регионального парламента Новосибирской области за 2021 год.
Читать статью >>
Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

«Аэрофлот» возобновит отмененные в ноябре прошлого года рейсы Томск – Москва

04/04/2022, 14:57

В Кузбассе отказались от масочного режима

15/03/2022, 13:21

McDonald’s в Сибири под управлением компании-франчайзи ООО «ГиД» продолжает работу

14/03/2022, 17:01

В Сибирском таможенном управлении работает «горячая линия» для участников ВЭД и беженцев

10/03/2022, 17:05

Актуальный разговор

интервью

Чтобы пройти кризис, даже в самой критической точке нужно ставить задачу: расширяться

Все материалы
Лента новостей

Треть сибирских компаний снижают или останавливают подбор сотрудников до конца года

19/04/2022, 12:17

Спрос на мотоциклы растет на фоне дефицита машин

19/04/2022, 10:55

Задачи маркетинга недвижимости: точнее, острее, ярче

19/04/2022, 10:20

На новую школу в Новосибирске потратят 286 миллионов рублей

19/04/2022, 10:06
Популярное

Группы продленного дня станут частью процесса обучения в российских школах

18/04/2022, 15:28

В России на 25% сократят производство упаковочного картона

18/04/2022, 14:33

Хакеры маскируют вирусы под контент Netflix

18/04/2022, 12:53

Турция запустит новую авиакомпанию специально для россиян

18/04/2022, 10:23

Инсулиновый индекс: почему он так важен в здоровом питании?

18/04/2022, 10:05

Я сам хозяин своего желудка: как сказать «нет!» перееданию

17/04/2022, 10:46

Как справиться со стрессом: простые рекомендации

16/04/2022, 10:32

INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Количество свободных складов на рынке Новосибирска в 2022 году стремится к нулю
29/03/22, 11:47

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Клиенты ВТБ могут принимать оплату по QR-коду в мобильном банке для бизнеса

19/04/2022, 11:39

Новосибирские школьники переходят в «Лицей»

19/04/2022, 11:05

Сбербанк рассказал о своих социальных волонтерских проектах в Новосибирске

19/04/2022, 10:46

ВТБ завершил перевод активов клиентов брокерского обслуживания с иностранными ценными бумагами

18/04/2022, 16:49

Россельхозбанк снижает ставки по ипотечным кредитам

18/04/2022, 16:46

Что делать со сбережениями. Как не потерять деньги, и, по возможности, приумножить, хотя бы в отсроченной перспективе. Эксперты советуют разные варианты. А что выберете Вы?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

новости Новосибирска

«Нужны не «вертолетные деньги», нужно дать электорату понять, что у них будет возможность зарабатывать»

Новая госпрограмма «Строительство» появится с 1 января 2023 года

Услуги шиномонтажа в Новосибирске выросли на 25%

C начала спецоперации на Украине в Новосибирской области ликвидировали 726 предприятий малого и среднего бизнеса

ЦБ снизил ключевую ставку до 17%

Финансы

новости Новосибирска

У криптовалюты туманные перспективы

В России внепланово проиндексируют пенсии и МРОТ

Дефицит запчастей спровоцирует всплеск случаев мошенничества по ОСАГО

Тревоги и надежды новосибирского рынка недвижимости

ЦБ снизил ключевую ставку до 17%

Политика

новости Новосибирска

Миллиардер после выплаты налогов стал миллионером, коммунисты сохраняют призовые места

Рядовой депутат-списочник Госдумы заработал больше вице-спикера

Депутаты назвали ставки по аренде земли в районах «фантастически дешевыми»

В конце апреля Заксобрание простится с Валентином Сичкаревым

Губернаторам «развязывают руки»

Недвижимость

новости бизнеса

Задачи маркетинга недвижимости: точнее, острее, ярче

«Вектор» вложит в реконструкцию корпуса №6 почти 2 млрд рублей

Владелец кинотеатра «Металлист» разрабатывает идеи по эксплуатации объекта

На крыше памятника конструктивизма на Красном проспекте хотят сделать террасу

Дом Янки Дягилевой признают объектом культурного наследия в этом году

Технологии

новости Новосибирска

Контракт на строительство «СКИФа» стоимостью 5,8 млрд рублей подписан

В новосибирском вузе создали замену зарубежному ПО для нефтедобывающих компаний

В вузе Новосибирска разработали СВЧ-усилители для создания квантового компьютера

В новосибирском вузе придумали как сделать электровелосипед легче и с бОльшим запасом хода

Новосибирцы смогут рассчитаться за проезд транспортной картой в других городах России

Телекоммуникации

Новости бизнеса

В Новосибирске разыграли путевки в финал Всероссийских соревнований «Будущее зависит от тебя»

Санкции загрузили работой сервисные компании

Курс доллара может поднять зарплаты работникам IT-отрасли

МТС совместно с ГИТИС проведут предварительные прослушивания для новосибирских школьников

Грузоперевозки и логистика. Как управлять сотрудниками на дистанте?

Агропром

новости Новосибирска

Аграриев лишат господдержки

В Новосибирской области разработают программу поддержки производителей овощей

Депутаты назвали ставки по аренде земли в районах «фантастически дешевыми»

Непрофильных производителей сельхозтехники обошли господдержкой

Новосибирский исследовательский центр запускает производство ветпрепаратов

Транспорт

новости Новосибирска

Спрос на мотоциклы растет на фоне дефицита машин

Ограничение полетов в 11 аэропортов Юга и Центра РФ продлили до 25 апреля

Подрядчик сорвал сроки ремонта путепровода на дороге «Новосибирск-Кочки-Павлодар»

В регионе на минувшей неделе побит рекорд суточной погрузки — почти 95 тыс тонн

Агрегатор такси «Ситимобил» с 15 апреля прекратит работу

Медицина

новости Новосибирска

«Вектор» вложит в реконструкцию корпуса №6 почти 2 млрд рублей

Неудобная обувь, активные занятия спортом, стрессы — и вы клиент подолога

Все фейки «об отсутствии в Новосибирске лекарств» направляются в прокуратуру

Возбудители описторхоза подсказали ученым новый метод заживления ран

Новосибирские врачи спасли пациента с фибрилляцией предсердий

Авто

Заводы Volkswagen в Калуге и Нижнем Новгороде могут возобновить работу к лету

Заводы Volkswagen в Калуге и Нижнем Новгороде могут возобновить работу к лету

За три недели марта автомобили из топ-10 наиболее продаваемых моделей подорожали до 49%

2022 год ускорит рост кредитования машин с пробегом

Сложная политическая ситуация в стране привела к повышенному спросу на подержанные автомобили

За пандемию автодилеры серьезно потеряли позиции на сегменте постгарантийного обслуживания

Туризм

новости Алтая

На Алтае придумали фитнес-маршрут для туристов

Санаторий «Рассвет»: отдыхать на выходных нужно правильно

Региональные предприниматели получат господдержку на развитие туризма

Новосибирским предпринимателям предложили субсидию на модульные гостиницы

Новая программа кэшбэка за детский отдых в России стартует 31 марта

Общество

Новости Новосибирской области

Треть сибирских компаний снижают или останавливают подбор сотрудников до конца года

Спрос на мотоциклы растет на фоне дефицита машин

На новую школу в Новосибирске потратят 286 миллионов рублей

Около ТЦ «Континент» в Ленинском районе устанавливают мобильное колесо обозрения

Владелец кинотеатра «Металлист» разрабатывает идеи по эксплуатации объекта

Стиль жизни

Новости Новосибирска

VIP-club. Искусство жизнерадостной серьезности

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

Life &

Артериальное давление человека

Давление человека. Что считать нормой и как правильно измерять артериальное давление

Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «омикроне»

Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «Омикроне»

Финансовый гороскоп 2021 год

Финансовый гороскоп в год Тигра на 2022 год для всех знаков Зодиака

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Апрель 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска