Франчайзи бренда «Макдоналдс» в Сибири в перспективе планирует открывать точки в спальных жилмассивах

— К нам в округ переходят тренды, которые ранее были актуальны в центральной части России. Именно там «Макдоналдс» открыл предприятия, которые были ориентированы только на доставку, так называемые Dark Kitchen (на этих площадках вообще нет никакого зала, все работает только на доставку), и предприятия, имеющие концепцию «МакАвто». Ритм жизни очень сильно изменился, люди хотят тратить меньше времени, поэтому заехать за едой по пути, не выходя из авто, — то, что стало актуально именно сейчас, — сообщил на круглом столе по торговой и коммерческой недвижимости руководитель отдела недвижимости ООО «Гид» (Компания владеет франшизой «Макдоналдс» в Сибири. — Ред.) Иван Урванцев.

Он пояснил, что в Красноярске почти все предприятия сети имеют концепцию «МакАвто», которая очень востребована в последние годы.

— В Новосибирске изначально была другая стратегия: мы открывали наши предприятия на фудкортах. Но сейчас клиентопоток в торговых центрах серьезно падает, да и новых больших ТЦ не открывается, в том числе поэтому мы и решили, что на таких площадках пока открываться не будем. В перспективе, возможно, многие арендаторы будут отказываться от мест на фудкортах в ТЦ, прежде всего от тех, где арендная плата привязана к валюте, — говорит Урванцев. — Сейчас приходит время, когда не только мы, но и другие сферы общепита будут открываться в спальных массивах. Люди все больше проводят времени в тех районах, где проживают, делают заказы, а курьерские службы доставки работают в радиусе максимум 2 км. Речь идет о точках, которые будут ориентированы на доставку и «МакАвто».

Когда компания будет открываться новые точки в спальных жилмассивах — редакции не уточнили, отметив, что это закрытая информация.

Представитель франчайзи «Макдоналдс» также прокомментировал, как компания работает после «временного ухода» с российского рынка американского владельца франшизы.

— Все поставщики «Макдоналдс» — российские компании, в работе нашей компании ничего не изменилось, мы работаем в штатном режиме, — говорит он.

Иван Урванцев добавил, что на рынке по-прежнему работает уральский франчайзи «Макдоналдса» — ООО «Региональная сеть предприятий питания», а также компания, которая продвигала локации в аэропортах и на железнодорожных вокзалах, — ООО «Развитие рост» (входит в ресторанный холдинг «Росинтер»).

Напомним, новокузнецкая компания ООО «ГиД» была создана в 2014 году специально для управления сетью предприятий быстрого питания под брендом «Макдоналдс». Учредителем компании является Александр Говор. Под управлением компании находятся 25 ресторанов, расположенных в Кемеровской, Новосибирской, Томской областях, Республике Алтай, Красноярском и Алтайском краях.

Компания «Макдоналдса» сообщила о приостановке деятельности в России 8 марта в связи со спецоперацией России на Украине — временно закроются 850 ресторанов. Большая часть из них закрылись 14 марта на неопределенный срок. При этом компания заявила, что будет выплачивать зарплату 62 тысячам сотрудников и арендную плату. Около 170 заведений сети в России принадлежат партнерам-франчайзи, которые не подчиняются «Макдоналдса» напрямую.