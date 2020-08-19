Kuzina открыла две новые кондитерские

После снятия ограничений компания не стоит на месте: сразу две новые кондитерские появились на картах Москвы и Новосибирска. В Новосибирске кондитерский уголок Kuzina расположился на фудкорте ТРЦ «Роял Парк». Второй проект открыл двери в одном из самых оживленных районов Москвы — на ул. Тверская в формате кафе-кондитерской, став 12-й точкой Kuzina в столице. Это первая кондитерская сети, открывшаяся в центре Москвы, — ранее точки располагались преимущественно за его пределами, уточняется в сообщении коммуникационного агентства Vizluv.

— Мы продолжаем держать курс на развитие, планируем размещение второго транша облигаций на Московской бирже, который намерены направить на развитие сети Kuzina в Москве. Также рассматриваем открытие производства и кондитерских в Екатеринбурге. И, конечно, работаем над новыми форматами, например, drive in и кафе без официантов, — говорит Евгения Головкова, управляющий партнер сети кондитерских Kuzina.

Сеть кондитерских Kuzina насчитывает более 60 кондитерских в Новосибирске, Барнауле, Томске и Москве. Основное конкурентное преимущество сети — это собственные производства, расположенные в Москве и Новосибирске.

Стратегия развития Kuzina подразумевает 3 основных формата: магазин у дома, магазин в торговом центре, а также корнер в БЦ, транспортном хабе и ВУЗе. Кондитерские открываются как под собственным управлением, так и совместно с партнерами-франчайзи. В качестве локаций для открытия компания выбирает как центр города, так и спальные районы, которым не хватает качественных заведений.

Фото предоставлено коммуникационным агентством Vizluv