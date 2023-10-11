Стало известно, когда снова пройдет белорусская ярмарка в Новосибирске

Новосибирцы смогут побывать на белорусской ярмарке в следующем году. Ярмарка будет седьмой по счету. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

– Глава региона, мэр Новосибирска, представители Белкоопсоюза обсудили проведение седьмой ярмарки белорусских товаров в Новосибирске. Были намечены сроки проведения ярмарки – в сентябре 2024 года, – говорится в сообщении.

Напомним, что в Новосибирске в этом году ярмарка белорусских товаров принесла в городскую казну свыше 60 миллионов рублей. Объем взаимной торговли между Новосибирской областью и Белоруссией в 2022 году составил почти $0,5 млрд, что на 42% больше, чем в 2021 году (По данным правительства Новосибирской области, по итогам 2022 года товарооборот увеличился по сравнению с 2021 годом на 30,9%. — Ред.).

Ранее редакция сообщала о том, что более 9 млн рублей потратили горожане на ярмарке в Новосибирске.