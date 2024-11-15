Новосибирские студенты разработали датчик влажности на основе графена

Студенты первого курса магистратуры физического факультета НГУ Олег Зайцев и Тимур Гареев в ходе лабораторных исследований разработали миниатюрный датчик влажности на основе графена. Как утверждают физики, изделие способно выдерживать экстремальные температуры и давление, при этом обеспечивая точные и надежные измерения.

— Исследованием графена в нашей студенческой лаборатории занимаются уже давно, — рассказал Infopro54 Олег Зайцев. — И занимаемся этим не только мы, но и другие исследовательские группы по всему миру. Но такой датчик мы разработали первыми, коммерческих аналогов ему в мире не существует.

В основе разработки лежит соединение графена и оксида олова. На основной слой первого элемента разработчики нанесли наночастицы второго.

— Это как посыпка на кондитерское изделие, — пояснил Олег. — Вроде все просто. Но на самом деле это ни так. Лабораторные исследования велись с февраля этого года, хотя сама идея возникла больше года назад.

Сама идея создания датчика появилась у ребят в начале прошлого учебного года. Исследование графена всегда считалось перспективным направлением, а необходимость датчика влажности на его основе назрела уже давно.

— Процесс получения наночастиц на основе графена очень увлекательный, но и очень кропотливый, вдумчивый, — рассказывает Олег. — Размеры датчика 10 на 10 миллиметров. Но сейчас мы работаем над тем, чтобы уменьшить размеры практически до невидимых — еще в 10 тысяч раз, интегрировав устройство в инновационные комплексы мониторинга атмосферного воздуха.

Исследования аспиранты проводят в молодежной лаборатории Института теплофизики СО РАН. Вместе с Олегом Зайцевым и Тимуром Гареевым, в разработках участвуют Кирилл Артишевский и Александра Богомолова. Курирует молодых ученых д.ф.-м.н. Дмитрия Смовжа.

Потенциальными потребителями датчика станут предприятия химической, нефтяной, пищевой промышленности и сельского хозяйства. Уже сейчас ведутся переговоры с представителями ООО «CityAir», готовыми инвестировать в проект молодых новосибирских ученых.

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