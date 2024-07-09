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Ученые из Новосибирска создали устройство для измерения глюкозы в поту

  • 09/07/2024, 16:00
Автор: Оксана Мочалова
Ученые из Новосибирска создали устройство с графеном для измерения глюкозы в поту
В будущем оно может заменить глюкометр.

Ученые Института физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН (ИФП СО РАН) создали электронные гибкие графеновые сенсоры глюкозы, которые не требуют прокола кожи. Устройство определяет уровень глюкозы в поту и в будущем может заменить глюкометр.  Сегодня готов лабораторный образец. Аналогов сенсору такого типа в России нет.

Руководитель научной группы, ведущий научный сотрудник лаборатории физики и технологии трехмерных наноструктур ИФП СО РАН доктор физико-математических наук Ирина Антонова пояснила, что сенсор могут использовать больные сахарным диабетом, а также люди, которым важно контролировать уровень глюкозы в организме — например, спортсмены. Он размещается на запястье или практически в любом месте, где удобно пользователю.

По ее словам, для печати гибкого сенсорного слоя, ученые выбрали офисную бумагу и нетканое полотно (спанлейс). Высокая чувствительность сенсора обеспечивается за счет тонкого слоя устройства. При этом, сенсоры являются сменными и в случае нарушения одного, используется следующий.

— Отличие нашего сенсора от разрабатываемых другими группами в России и за рубежом — в том, что мы нашли простой и дешевый способ получить высокий отклик с использованием графена, как основной чувствительной матрицы. Другие авторы выбирали в качестве чувствительного элемента иные компоненты, графен же только усиливал сигнал, — говорит научный сотрудник молодежной лаборатории нанотехнологий и наноматериалов кандидат физико-математических наук Артём Иванов.

Ученые подчеркивают, что новое устройство не является медицинским прибором. Этот датчик создан для бытового использования.

Сейчас к сенсору разрабатывается небольшой модуль для быстрого считывания (за доли секунды), преобразования, усиления сигнала и передачу данных на телефон через Bluetooth канал.

Отмечается, что Роспатент включил разработку в ТОП-10 изобретений в медицине, запатентованных с 2023 года. В разработке устройства сейчас участвует научная группа из пяти человек, включая студентов Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ), для которых результаты исследований ложатся в основу квалификационных работ.

Ранее редакция сообщала, что в НГУ запатентовали новую технологию маммопластики. При операции новым методом не происходит разрушение тканей, а молочная железа сохраняет все свои функции.

Фото предоставлено пресс-службой Института физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, автор- пресс-служба

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Рубрики : Общество Инновации

Регионы: Новосибирская область

Теги : наука изобретение измерение глюкозы


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