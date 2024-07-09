Ученые из Новосибирска создали устройство для измерения глюкозы в поту

Ученые Института физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН (ИФП СО РАН) создали электронные гибкие графеновые сенсоры глюкозы, которые не требуют прокола кожи. Устройство определяет уровень глюкозы в поту и в будущем может заменить глюкометр. Сегодня готов лабораторный образец. Аналогов сенсору такого типа в России нет.

Руководитель научной группы, ведущий научный сотрудник лаборатории физики и технологии трехмерных наноструктур ИФП СО РАН доктор физико-математических наук Ирина Антонова пояснила, что сенсор могут использовать больные сахарным диабетом, а также люди, которым важно контролировать уровень глюкозы в организме — например, спортсмены. Он размещается на запястье или практически в любом месте, где удобно пользователю.

По ее словам, для печати гибкого сенсорного слоя, ученые выбрали офисную бумагу и нетканое полотно (спанлейс). Высокая чувствительность сенсора обеспечивается за счет тонкого слоя устройства. При этом, сенсоры являются сменными и в случае нарушения одного, используется следующий.

— Отличие нашего сенсора от разрабатываемых другими группами в России и за рубежом — в том, что мы нашли простой и дешевый способ получить высокий отклик с использованием графена, как основной чувствительной матрицы. Другие авторы выбирали в качестве чувствительного элемента иные компоненты, графен же только усиливал сигнал, — говорит научный сотрудник молодежной лаборатории нанотехнологий и наноматериалов кандидат физико-математических наук Артём Иванов.

Ученые подчеркивают, что новое устройство не является медицинским прибором. Этот датчик создан для бытового использования.

Сейчас к сенсору разрабатывается небольшой модуль для быстрого считывания (за доли секунды), преобразования, усиления сигнала и передачу данных на телефон через Bluetooth канал.

Отмечается, что Роспатент включил разработку в ТОП-10 изобретений в медицине, запатентованных с 2023 года. В разработке устройства сейчас участвует научная группа из пяти человек, включая студентов Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ), для которых результаты исследований ложатся в основу квалификационных работ.

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