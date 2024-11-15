Скидки на вторичном рынке жилья в Новосибирске достигли 5 процентов

В январе — октябре 2024 года срок экспозиции квартир на вторичном рынке Новосибирска вырос на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среднем по мегаполису объявление о продаже квартиры на вторичке является активным 84 дня. И это максимальное значение по России. В среднем по стране срок экспозиции на такие лоты составляет 74 дня, что на 35% больше, чем годом ранее. Помимо Новосибирска, значительнее всего снижают цену в объявлении продавцы из Перми, Челябинска, Краснодара и Новосибирска. Об этом рассказали аналитики «Яндекс Недвижимости».

Отметили специалисты сервиса и наметившуюся тенденцию к снижению цен на вторичное жилье в столице Сибири. Так, доля продавцов, постепенно снижающих цену в объявлениях, ровно за один год выросла с 45,6% до 49,6%. Среди тех объявлений, где цена снижалась, средний дисконт составил 4,7%, за год эта скидка увеличилась на 0,8%. За январь-октябрь 2024 года доля объявлений, где продавцы, наоборот, повышают цену, составила 8,5%, что на 0,4% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

При этом, аналитики сервиса считают увеличение срока экспозиции квартир на вторичном рынке вполне закономерным и давно прогнозируемым процессом.

— В последние месяцы все чаще были слышны прогнозы про рост скидок от продавцов вторичного жилья на фоне растущих ипотечных ставок, — комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор сервиса Яндекс Недвижимость. — Теперь мы видим подтверждение этого тренда. Хотя сегодня в среднем по российским миллионникам средние размеры скидки находятся в пределах 3-5%, мы считаем, что рост доли продавцов, готовых к дисконтам, продолжится.

Белокуров уточняет, что в объявлениях можно отследить только фактическую скидку. При личной встрече продавца и покупателя дисконт может быть увеличен. И здесь многое зависит от срока экспозиции. Чем дольше объявление активно, тем больше может быть скидка.

— Те владельцы недвижимости, для которых важна именно скорость сделки, будут охотнее идти на скидки для реальных покупателей, — подытожил коммерческий директор.

Помимо увеличения сроков продаж вторички, эксперт агентства недвижимости «Жилфонд» Азат Ибрагимов обратил внимание и на произошедший перелом на новосибирском рынке недвижимости в целом. Если раньше, когда действовала льготная ипотека на первичное жилье, покупатели предпочитали приобретать квартиры у застройщиков, то теперь они чаще рассматривают вторичный рынок.

— Вторичка сейчас продается гораздо лучше новостроек, — говорит эксперт. — Сейчас в этом секторе и цены ниже, и продавцы более гибкие.

Интересно, что на фоне снижения цен на покупку вторичного жилье, посуточная стоимость аренды квартир продолжает расти. При этом, многие зависит от района, в котором находится жилье. К таким выводам пришли аналитики Циан, изучив как различаются ставки посуточной аренды и спрос на неё в исторических центрах городов-миллионников и в их периферийных районах.

Так, в Новосибирске доля квартир на рынке посуточной аренды в историческом центре составляет 36% от предложения в целом, что на 5% меньше, чем годом ранее. Средняя базовая ставка посуточной аренды 1-к квартиры в ноябре 2024 года составляет 3,5 тысячи рублей в сутки. В то время, как в более отдаленных района можно снять жилье за 3 тысячи. Таким образом, с ноября 2021 года цена посуточной аренды на квартиру в центре выросла на 79%, а на окраине — на 62 %.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что цены на первичке и вторичке Новосибирска скоро сравняются.