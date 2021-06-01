Новосибирские студенты разработали уникальный гаджет для контроля приема лекарств

Студенты из Новосибирского государственного университета экономики и управления в рамках проекта Pills Help на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2121» создали уникальный гаджет для облегчения контроля приема лекарств и витаминов. Устройство включает в себя несколько цилиндров для таблеток, в которые можно загрузить двухнедельную и месячную норму лекарств или витаминов, настроить дозировку и время приема через мобильное приложение.

Встроенные датчики контролируют, чтобы лекарство было выпито. Если этого не происходит, приложение продолжает присылать оповещения об этом. Устройство позволяет пользователю в голове информацию о том, какие препараты и когда нужно принимать.

— Тема лекарств выбрана неслучайно: что в наше время как никогда важно следить за своим здоровьем, появляется все больше биохакеров, которые регулярно употребляют от пяти разных видов витаминов в день. Мы решили, что данная тема будет актуальна и попали в точку, — рассказывает соруководитель проекта, студент НГУЭУ, Артем Кононов.

В настоящий момент доступна 3D-модель гаджета и началась работа над мобильным приложением. По словам разработчиков, для выпуска гаджета на рынок им понадобится еще минимум полгода. Сначала он будет доступен только для профессиональных спортсменов, но затем, в зависимости от спроса, будет реализован и на общем рынке.