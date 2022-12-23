Парк у новой ледовой арены в Новосибирске откроют 27 декабря

На территории парка, прилегающего к Многофункциональной ледовой арене в Кировском районе Новосибирска, общая площадь которого составляет более 18 гектаров, завершились работы по благоустройству. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
При этом уточняется, что областному бюджету создание парка обошлось в 690 млн рублей.
— Новый парк у ледовой арены станет одним из самых больших общественных пространств города Новосибирска: общая площадь благоустройства – 18,7 гектаров, площадь озеленения –15 гектаров, площадь проездов, площадок тротуаров более 3 гектаров, — отметил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов в ходе экспертного обсуждения результатов работ по благоустройству в Новосибирском университете архитектуры и дизайна (НГУАДИ).
Парк украшают арт-объекты, современное освещение и элементы зимней иллюминации. На отдельной территории создана площадка для занятия физкультурой и спортом. После расчистки прибрежной полосы со смотровой площадки открылся панорамный обзор на реку Обь. А, если понадобится отдохнуть – есть лавочки.
Полную же безопасность новосибирцев и гостей города обеспечивает система видеонаблюдения.
Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске открылись елочные базары.
Фото: телеграм-канал «Новосибирь»
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