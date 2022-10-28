В таксопарке «Яндекс» до конца года появится 10 тысяч новых автомобилей

Как сообщили «Ведомости» со ссылкой на собственные источники, «Яндекс. Такси» согласовал с автопроизводителями квоты на поставки автомобилей для таксопарка компании. Уточняется, что в планах компании «Яндекс» к концу года закупить по квотам до 10 тысяч автомобилей.

Собеседник издания сообщил, что квоты партнерам «Яндекса» предоставят российский АвтоВАЗ, а также китайские Haval, Chery и Geely. По его словам, на «Яндекс» помимо этого договаривается о ввозе моделей, которых до сих пор не представлены на рынке России.

Источник газеты в российском офисе Geely и в Chery подтвердили сотрудничество с «Яндексом». Однико никто из них точное количество поставляемых машин не озвучил. В свою очередь, в Haval сообщили, что за текущий год продажи машин для такси в общей сложности составили около 1 тыс. единиц. От представителя АвтоВАЗа получить комментарий не удалось.

Директор по развитию бизнеса «Яндекс. Такси» Иван Запольский подтвердил изданию, что идет процесс переговоров с автопроизводителями по вопросам поставок новых машин.

Ранее редакция сообщала, что антироссийские санкции серьезно ударили по отечественному автопрому.