В Новосибирске средний чек поездок на такси во время новогодних каникул уменьшился на 7% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 405 рублей, подсчитали в Яндекс Такси. Таким образом темпы роста стоимости вызова автомобиля в минувшие новогодние праздники оказались самыми низкими за четыре года.

— Получается спрос и предложение в этом сегменте в праздничные дни был в балансе. Количество свободных машин приравнивалось к числу желающих воспользоваться услугой, отчего и не было повышения коэффициентов. Хотя, как правило, в новогодний период средний чек демонстрирует один из самых высоких темпов роста за год, — пояснили аналитики.

По версии экспертов компании, низкий спрос на такси был связан с теплой погодой во время новогодних каникул, когда горожане предпочитали транспорту прогулки пешком. Глава новосибирской Ассоциации работников такси Андрей Артюх уверен, что сокращение числа поездок, в первую очередь, вызвано серьезным падением уровня доходов населения.

— Эта тенденция началась задолго до новогодних праздников. Сначала новосибирские таксисты ждали увеличения числа поездок осенью, что происходит ежегодно. Но показатели остались на уровне летних месяцев. Потом ждали новогодних праздников, а ситуация оказалась еще хуже. И отрицательная динамика продолжается. В январе количество заказов уменьшилось в разы. Вывод один — такси становится для новосибирцев непозволительной роскошью, люди экономят на поездках, — заявил Артюх.

Напомним, ранее редакция сообщала о том, что водители такси из-за роста требований и финансовой нагрузки уходят работать в «серый» сектор и сами ищут клиентов в соцсетях и мессенджерах, минуя агрегаторы и официальные таксопарки. Андрей Артюх прогнозировал, что в перспективе количество водителей такси, работающих в официальном поле, может уменьшится на 30%. Эксперты также ожидали к концу 2024 года резкое повышение цен на такси из-за роста дефицита кадров в отрасли.

Ранее редакция сообщала о том, что мигрантам запретили работать в такси и детских садах Новосибирской области.