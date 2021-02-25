Ученые НГТУ НЭТИ работают над квадрокоптером грузоподъемностью 2 тонны

Ученые Новосибирского государственного технического университета НЭТИ создают платформу для летательных аппаратов, работающих в экстремальных условиях, простейшим вариантом которых станет квадрокоптер грузоподъемностью две тонны. Это совместная разработка ученых и инженеров НГТУ НЭТИ, компании «ЗК-Мотор» и Института теоретической и прикладной механики СО РАН, сообщили в пресс-службе университета.

В 2021 году будут проведены испытания в аэродинамической трубе, сообщил профессор кафедры самолето- и вертолетостроения факультета летательных аппаратов НГТУ Илья Зверков.

— Мы разрабатываем концепцию тяжелых мультироторных платформ, самая простая из которых — квадрокоптер грузоподъемностью две тонны. Мы получили патент на конструкцию этих мультироторных платформ и сейчас идет разработка и поиск комплектующих, чтобы строить реальный аппарат, — сказал Илья Зверков.

По его словам, в этом году запланирована серия аэродинамических испытаний, в частности, в Институте теоретической и прикладной механики СО РАН проведены испытания отдельной ячейки, которых может быть в такой платформе до 20. Следующим этапом станет ее испытание в аэродинамической трубе. Предельная грузоподъёмность разрабатываемых устройств может достигать 15 тонн.

Концепция мультироторной летающей платформе была представлена на Форуме кооперация науки и производства. В настоящее время НГТУ НЭТИ тесно взаимодействует по этому проекту с ИТПМ СО РАН и моторостроительной компанией «ЗК-Мотор» в рамках соглашения о сотрудничестве. В перспективе планируется подготовить самый важный элемент платформы — силовую установку, которая будет работать на базе полноценного двигателя. Наиболее подходящим считается бензиновый двигатель. Так, рассматривается возможность использовать первый в мире полностью алюминиевый двигатель, который создавался в содружестве НГТУ НЭТИ, «ЗК-Мотор» и при участи специалистов Института неорганической химии СО РАН.

На весну 2021 года намечены испытания его облегченной версии, для использования на его основе ячейки для данной платформы. Кроме того, корпус всей установки также будет выполнен из алюминия как наиболее доступного и технологичного материала. Использование алюминия открывает возможность эксплуатации двигателя в условиях низких температур, в частности, в Арктике. Однако основная работа квадрокоптера с грузоподъемность от 2 тонн предполагается в условиях города.

— Есть задачи полета в городских условиях, где обилие проводов и деревьев. Вертолеты к такому не приспособлены. Минимальный контакт с посторонним объектом чреват для вертолета катастрофой. А этот аппарат сконструирован так, чтобы переносить небольшие столкновения. Поэтому он сможет спасать людей с высотных зданий, например, когда вертолет не может зайти сверху из-за задымления, — прокомментировал руководитель разработки.

По изначальному замыслу аппарат будет пилотируемым, особенно его наиболее полная версия из 20 ячеек. Это связано с отсутствием законодательной базы для беспилотных установок таких габаритов и грузоподъемности. Однако на перспективу ученые прорабатывают и беспилотный вариант.