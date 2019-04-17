Силиконы: характеристики и особенности применения

В последние десятилетия широким спросом пользуется силиконовая резина, технические жидкости и смазки на основе кремнийорганических соединений.
Получением кремния и исследованием его свойств ученые разных стран занимались еще в первой половине XIX века. Позже Д.И.Менделеев стал одним из первых, кто пришел к выводу, что двуокись кремния имеет полимерное строение и потому является нелетучим тугоплавким веществом. В 1937 году советский ученый К. А. Андрианов первым в мире сумел получить кремнийорганические полимеры. Но только к концу ХХ века были разработаны технологии, позволившие производить в промышленных масштабах материалы на основе высокомолекулярных соединений кремния с органическими веществами.
Соединения, в молекулах которого связаны друг с другом атомы углерода и кремния, называют кремнийорганическими. В их число входят полиорганосилоксаны – высокомолекулярные кремнийорганические соединения, содержащие кислород. Из-за латинского названия кремния (Silicium) данный вид соединений стали именовать силиконами.
В соответствии с молекулярным весом, степенью сшивки, количества и вида органических групп, соединенных с атомами кремния, различаются силиконовые:
Силиконы каждой из групп активно используются для производства материалов для промышленного и бытового использования. К их достоинствам можно отнести:
Силиконовые жидкости. Круг их использования определяется в соответствии с конкретными характеристиками:
Силиконовые эластомеры. Служат основой для производства гелей и резины. Силиконовые гели нашли применение в медицинской отрасли (для изготовления протезов), в электронике (в качестве диэлектрика), в строительстве (термостойкие герметики).
Свойства силиконовой резины зависят от количества и вида добавок, которые вводятся на этапе изготовления, режима вулканизации. Способность сохранять эластичность и не деформироваться при нагреве свыше 300°С и охлаждении до -90°С, а также другие свойства, характерные для силиконовых материалов, делают кремнийорганическую резину пригодной для изготовления:
Силиконовые смолы. Служат для изготовления красок, стойких к внешним воздействиям, покрытий с высокой термостойкостью.
Перечень материалов на основе силиконов постоянно расширяется благодаря совершенствованию технологий и поиску новых добавок, способных улучшить свойства конечного продукта.
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