Новосибирские ТЭЦ готовы начать отопительный сезон

Сибирская генерирующая компания (СГК) завершает подготовку ТЭЦ к началу отопительного сезона. Станции проводят дополнительное подключение теплофикационного оборудования.

— В августе на ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 проведено 15 пусковых операций и включение в работу турбин и генераторов, — рассказал заместитель технического директора по Новосибирскому филиалу СГК — главный инженер Юрий Кротов.

По его словам, для выполнения одного запуска генерирующего оборудования ТЭЦ требуется от 54 до 160 тонн угля, в зависимости от установленной мощности энергообъекта.

Отмечается, что ТЭЦ-2, отвечающая за теплоснабжение Ленинского и части Центрального района Новосибирска, выводит из консервации основное оборудование.

— С июля станция находилась в состоянии консервации для проведения ремонта, в настоящее время вводим оборудование в работу, — заявил главный инженер ТЭЦ-2 Сергей Чернов.

Юрий Кротов добавил, что во время полного останова ТЭЦ-2 тепловую нагрузку зоны левого берега берет на себя ТЭЦ-3, а ТЭЦ-5 снабжает теплом Центральный район.

ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 не прекращали свою работу. ТЭЦ-3 останавливали на 19 дней для ремонта, и с 23 июня станция находится в работе.

Барабинская ТЭЦ пока работает в режиме котельной (без выработки электроэнергии) для обеспечения горячего водоснабжения города Куйбышева, и готовится к пуску энергетических котлов и турбин.

Фото: пресс-служба СГК