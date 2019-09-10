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В полпредстве оценили ход реставрационных работ на Монументе Славы

Ранее Сергей Меняйло побывал на монументе и высказал ряд замечаний.
  • 10/09/2019, 14:43
В полпредстве оценили ход реставрационных работ на Монументе Славы

Ход реставрационных работ на мемориальном комплексе «Монумент Славы» в г. Новосибирске, которые ведутся в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», обсудили сегодня на рабочем совещании у полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, сообщили в пресс-службе Сибирского ОИЦ.

Ранее Сергей Меняйло побывал на монументе и высказал ряд замечаний. По его словам, недостаточно восстановить прежний облик мемориала, нужно подойти к его реконструкции творчески, использовать современные строительные технологии и дизайнерские решения.

Напомним, реконструкция Монумента и благоустройство территории Сквера Славы приурочены к празднованию 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Монумент стал победителем рейтингового голосования жителей г. Новосибирска.

Фото: пресс-служба Сибирского ОИЦ

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