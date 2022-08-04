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Новосибирские ученые придумали биоразлагаемую пленку

  • 04/08/2022, 15:37
Автор:
новости Новосибирска
По виду она мало отличается от полиэтиленовой. Открытие произошло совершенно случайно.

В ходе основных работ по исследованию свойств природных биополимеров, в частности крахмала в целях его использования для кормовых добавок для животных, ученые Института химии твердого тела и механохимии СО РАН получили новый продукт разлагающуюся пленку, по виду аналогичную полиэтиленовой.

Разработали ее из крахмалов, без ферментов, без ничего, рассказывает старший научный сотрудник института, кандидат химических наук Владимир Аксенов, демонстрируя в ходе пресс-тура пленку и оборудование, на которой ее удалось получить. Получилась такая крахмальная пленка. Мы ее совершенно случайно получили позавчера. Она закристаллизовалась при прохождении через рабочую субстанцию холодной воды. Случайно увидели, думали, то ли грязь, то ли еще что такое. Оторвали, оказалось, что это пленочка.

По словам ученого, данная наработка является перспективной в плане дальнейшего исследования.

Это биоразлагаемые полимеры, экология, говорит научный работник. Мимо таких вещей проходить нельзя. Они могут вылиться в хорошие исследования, хорошие направления.

Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН является одним из старейших в Сибири научных учреждений. Институт был организован в 1944 году как Химико-металлургический институт, а с 1997 года с развитием исследований в области химии твердого тела и механохимии носит название «Институт химии твердого тела и механохимии». Институт проводит фундаментальные, поисковые и прикладные научные исследования по следующим направлениям: изучение свойств, реакционной способности твердых веществ, механизмов твердофазных превращений и процессов переноса в твердых телах; исследование процессов с участием твердых тел в условиях высоких давлений и температур, горения и взрыва; исследование быстропротекающих процессов с использованием методов синхротронного излучения; механохимия неорганических и органических веществ, минерального и возобновляемого сырья; электрохимия гетерогенных систем; химическое материаловедение, дизайн и модифицирование структур твердых тел и материалов, биологически активных и лекарственных веществ; химия нанообъектов и нанокомпозитов.

 

Ранее редакция рассказывала о новосибирской компании, которая реализовала экологический проект стоимостью около 1 млрд рублей. 

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Рубрики : ЦУР Бизнес Технологии

Регионы: Новосибирск

Теги : экология технологии наука бизнес


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