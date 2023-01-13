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Новосибирские ученые разрабатывают инновационные средства защиты растений

  • 13/01/2023, 16:20
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инновационные средства защиты растений
Часть из них уже внедрены в производство на российских химических предприятиях.

В рамках проекта Российского научного фонда, в лаборатории биологической защиты растений Новосибирского государственного аграрного университета (НГАУ) в настоящее время ведётся работа над совершенствованием бактерий, грибов и вирусов, которые используются в препаратах для защиты растений от вредителей – насекомых и болезней. Речь идёт, в первую очередь, о таких культурах, как картофель, рапс, кукуруза.  Данные разработки, как рассказал в ходе пресс-тура в НГАУ завлабораторией, доктор биологических наук Иван Дубовский, используются производителями соответствующих препаратов, таких, как «Сиббиофарм», биофабрикой в Кольцово, крупной российской компанией «Бионоватик».

В основном, используем средства биологической защиты растений бактерии, грибы и вирусы, рассказывает учёный. Например, колорадского жука можно уничтожить с помощью энтопатогенной бактерии. Заражая насекомых, мы получаем всё более эффективные бактерии и потом используем против их колорадского жука. Но сами по себе бактерии биологический агент, потому не совершенные убийцы: в природе паразиту не выгодно уничтожать полностью хозяина. Мы в бактерии добавляем эффективности с помощью РНК интерференции, с помощью различных добавок. Мы создаём препараты следующего поколения, которые будут эффективно уничтожать колорадского жука.

Помимо борьбы с вредителями, препараты, разработываемые сибирскими учёными, улучшают и свойства самих растений.

Мы создаём препараты, которые помогают растению, улучшают его здоровье, помогают бороться  с разными болезнями, рассказывает заведующий лабораторией. В результате увеличение урожая до 30%. Такие бактерии не только защищают от болезней, но и помогают улучшать усвоение азота. Таким образом, они выполняют функцию удобрений. Но чтобы биопрепарат сделать эффективнее, нужно разобраться, как он работает, заглянуть внутрь организма, изучить, как бактерия подействует на растение, за счёт чего произойдёт стимуляция роста.

Как сообщает учёный, в настоящее время проивходители химикатов и средств защиты растений используют порядка 10 15% разработок вуза, в планах довести этот показатель минимум до 50%. О зарубежных рынках говорить не приходится в виду разности законодательства.

Мы прорабатываем идеи в условиях нашей экономики и наших законов, поясняет Иван Дубовский. У нас нельзя использовать инженерию для препаратов, которые используются в поле. Но есть и такие наработки. Возможно, тоже будем использовать, так как во всём мире это используется. У нас есть проект использования генной инженерии для создания эффективной бактерии для насекомых-вредителей. Но сейчас мы вынуждены использовать другие подходы.

 

Ранее редакция сообщала о факте обнаружения в кукурузе вредных для человека бактерий.

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Рубрики : Бизнес Агропром Технологии Наука

Регионы: Новосибирская область

Теги : средства защиты растений новые технологии


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