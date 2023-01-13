С нового года новосибирские налогоплательщики перешли на единый налоговый счет

С 1 января 2023 года исполнение всех налоговых обязательств осуществляется Единым налоговым платежом (ЕНП), по одной платежке.
Для перечисления ЕНП рекомендуется использовать сервисы ФНС России, при этом реквизиты платежа будут заполнены автоматически. В Личном кабинете налогоплательщика или учетной (бухгалтерской) системе нужно будет указать только сумму платежа. В сервисе «Уплата налогов и пошлин» обозначить ИНН/КПП плательщика и сумму платежа.
Также можно самостоятельно заполнить платежный документ.
УФНС по Новосибирской области предлагает налогоплательщикам образцы заполнения платежных документов и список кодов бюджетной классификации (КБК) на текущий год:
Перечисленные на ЕНС денежные средства автоматически распределяются налоговыми органами в счёт уплаты налогов, страховых взносов и иных обязательных платежей в соответствии с установленной очерёдностью.
Деньги, которые налогоплательщик перечисляет на специальный казначейский счет единой платежкой для всех налогов, – это ЕНП.
Следует отметить, что для перечисления всех платежей, администрируемых налоговыми органами, предусмотрен отдельный казначейский счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по Тульской области.
— Общая сумма зачисляется на единый налоговый счёт Федерального казначейства, открытый в УФК по Тульской области (вне зависимости от региона, где находится плательщик), — уточнили в пресс-службе ведомства.
Ранее редакция сообщала, что россиянам придется заплатить новый налог по итогам 2023 года.
Фото: pixabay.com — geralt
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