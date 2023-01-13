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С нового года новосибирские налогоплательщики перешли на единый налоговый счет

  • 13/01/2023, 16:36
Автор:
единый налоговый счет
Как заполнить документ на перечисление Единого налогового платежа, рассказали в пресс-службе УФНС России по Новосибирской области.

С 1 января 2023 года исполнение всех налоговых обязательств осуществляется Единым налоговым платежом (ЕНП), по одной платежке.

Для перечисления ЕНП рекомендуется использовать сервисы ФНС России, при этом реквизиты платежа будут заполнены автоматически. В Личном кабинете налогоплательщика или учетной (бухгалтерской) системе нужно будет указать только сумму платежа. В сервисе «Уплата налогов и пошлин» обозначить ИНН/КПП плательщика и сумму платежа.

Также можно самостоятельно заполнить платежный документ.

УФНС по Новосибирской области предлагает налогоплательщикам образцы заполнения платежных документов и список кодов бюджетной классификации (КБК) на текущий год:

  • Приложение № 1 – при перечислении платежей, обязанность по уплате которых установлена Налоговым кодексом РФ (ЕНП);
  • Приложение № 2 – при перечислении иных платежей, администрируемых налоговыми органами (за исключением ЕНП);
  • Приложение № 3 – при формировании распоряжения на перевод денежных средств в уплату платежей вместо уведомления об исчисленных суммах налогов, сборов, авансовых платежей по налогам, страховым взносам;
  • Приложение № 4 – перечень налогов, уплачиваемых с использованием единого налогового платежа, а также перечень неналоговых доходов, уплачиваемых на конкретный код бюджетной классификации.

Перечисленные на ЕНС денежные средства автоматически распределяются налоговыми органами в счёт уплаты налогов, страховых взносов и иных обязательных платежей в соответствии с установленной очерёдностью.

Деньги, которые налогоплательщик перечисляет на специальный казначейский счет единой платежкой для всех налогов, – это ЕНП.

Следует отметить, что для перечисления всех платежей, администрируемых налоговыми органами, предусмотрен отдельный казначейский счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по Тульской области.

— Общая сумма зачисляется на единый налоговый счёт Федерального казначейства, открытый в УФК по Тульской области (вне зависимости от региона, где находится плательщик), — уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее редакция сообщала, что россиянам придется заплатить новый налог по итогам 2023 года.

Фото: pixabay.com — geralt

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Рубрики : ПроБизнес

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : УФНС по Новосибирской области налоги единый налоговый счет


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