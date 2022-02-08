Новосибирские ученые разрабатывают линейку БАДов для спортсменов

— Одной из разработок, которой занимается наш институт, является биодобавка, созданная по запросу спортивного сообщества. Это очень перспективное соединение, которое создано на основе урсоловой кислоты, которая вырабатывается из шрота клюквы, облепихи и т. д. В нашем институте защищены кандидатские и докторские диссертации по действию урсоловой кислоты на человеческий организм, — сообщила на пресс-конференции директор Института органической химии СО РАН Елена Багрянская.

Она отметила, что подбор сочетания из экстракта левкои и урсоловой кислоты позволил ученым создать биодобавку, которая сейчас успешно используется в спортивном сообществе для наращивания мышечной массы, повышения выносливости. Плюс в ходе исследования выявился неожиданный эффект — добавка позволяет уменьшить жировую ткань и обладает противодиабетическими свойствами. Заместитель директора Института органической химии СО РАН Денис Абышев добавил, что ученым удалось подобрать такое сочетание двух фитостероидов — урсоловой кислоты и экдистерона, которые обеспечивают эти эффекты. Сейчас институт продолжает работу с добавкой по двум направлениям.

— Первое — это спортсмены, второе — продукт рассматривается в качестве добавки для диабетиков. Плюс разработки в том, что это фитогормоны, которые дают почти такой же эффект, что и синтетические стероиды, но не приводят к негативным побочным эффектам для печени, почек, репродуктивной функции и т. д. — рассказывает Абышев. — Кроме того урсоловая кислота и экдистен оказались синергетиками, то есть дополняют друг друга. Мы подобрали композицию и чистоту компонентов, что при минимальных дозировках дают взрывообразный эффект.

Он уточнил, что продукт уже используется в спортивных клубах, фитнес-центрах. Институт проводит совместные исследования с профессиональными спортсменами.

— Надеемся, что в перспективе будем улучшать этот продукт, создавать композиции для отдельных видов спорта: футболистов, тяжелоатлетов и т. д., — говорит Денис Абышев.

Елена Багрянская добавила, что планируется разработка целой линейки средств на основе этого соединения. Институт будет разрабатывать действующее вещество, а коммерческий партнер — производить добавки.

Кстати, по этому же принципу Институт органической химии СО РАН сегодня работает с многими коммерческими компаниями.

— К нам обращается много компаний с запросами по разработке технологий, мы часто участвуем в экологических программах. Например, нашим серьезным бизнес-партнером является ГК «ЭФКО», совместно с которой мы разрабатываем палитру промышленных ферментов для производственной и сельскохозяйственной тематики и т. д. Мы проводим исследования фармпрепаратов и изделий медицинского назначения и прочее, — перечисляет Багрянская.

В общем годовом бюджете института около 40% приходятся на госфинансирование, остальное — на коммерческие проекты. Вырученные на втором направлении средства снова вкладываются в исследования и новые идеи.