Новосибирские ученые разработали систему молекулярного тестирования для более точной диагностики рака

Ученые Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН разработали тест-систему для диагностики некоторых видов онкологических заболеваний с помощью молекулярного исследования, сообщает издание «Наука в Сибири».

— Уменьшить количество ненужных операций можно только с помощью молекулярных исследований, — подчеркивает старший научный сотрудник ИМКБ СО РАН кандидат биологических наук Сергей Евгеньевич Титов.

По словам ученого, такой метод выявления заболевания уже можно внедрять в клиническую практику.

В сотрудничестве с медицинскими и научными учреждениями Новосибирска, Санкт-Петербурга, Москвы, Краснодара и Челябинска исследователи изучают определенный набор молекулярных маркеров и возможности их применения для выявления нескольких типов рака: щитовидной железы, шейки матки, желудка и лимфом. Новый метод подразумевает анализ уровней экспрессия микроРНК и белок-кодирующих генов, выявление соматических мутаций и транслокаций и анализ метилирования. В ходе работы специалисты определяют диагностические характеристики молекулярных тестов и проверяют полученные данные на независимых выборках пациентов.

Для рака шейки матки также проводится молекулярное тестирование, цель которого — дополнить цитологический анализ при скрининге. Ученые ИМКБ СО РАН рассматривают несколько вариантов определения этого типа онкологии: с использованием отдельных маркеров, пар маркеров и комбинации парных маркеров.

Самая важная диагностическая характеристика для молекулярного теста — предсказательная ценность положительного результата, другими словами, точность обнаружения раковых клеток в образце. По данным издания, новый метод подразумевает анализ уровней экспрессии микроРНК и белок-кодирующих генов, выявление соматических мутаций и транслокаций, а также анализ метилирования. Работа в этом направлении продолжается.