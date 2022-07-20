Избирательная комиссия зарегистрировала первых кандидатов на довыборы

Избирком Новосибирской области сообщил о регистрации первых кандидатов на довыборы в региональный парламент. Руслан Федореев (ЛДПР) зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания Новосибирской области по одномандатному округу № 4. Антон Перевалов (ЛДПР) и Вячеслав Василенко («СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ») зарегистрированы в качестве кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области по одномандатному округу № 10.

Напомним, на сегодняшний день о планах пойти на довыборы по округу №4 заявили Руслан Федореев (ЛДПР), КПРФ представила в качестве кандидата по одномандатному округу Сергея Зарембо, «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» — Андрея Филимошкина, Партия пенсионеров — Ларису Путину, «Единая Россия» — Виталия Новоселова, «Новые Люди» — Надежду Приходько. По округу №4 документы также подали два самовыдвиженца — Константин Терещенко и Евгений Гутов.

По округу № 10 ЛДПР зарегистрировала Антона Перевалова, «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» — Вячеслава Василенко, Партия пенсионеров — Эдуарда Кожемякина, «Единая Россия» — Андрея Биля, «Новые люди» — Наталью Пинигину.

Довыборы депутатов Заксобрания Новосибирской области по округам №4 (Барабинский и Здвинский районы) и №10 (Чулымский и Коченевский) состоятся с 9 по 11 сентября. Округ №4 стал вакантным после избрания депутатом Госдумы ранее его представлявшего Олега Иванинского («Единая Россия»). Округ №10 освободился в результате обвинительного судебного приговора в отношении бывшего зампредседателя комитета Заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Валентина Сичкарева («Единая Россия»).