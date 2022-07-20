Избирательная комиссия зарегистрировала первых кандидатов на довыборы

Избирком Новосибирской области сообщил о регистрации первых кандидатов на довыборы в региональный парламент. Руслан Федореев (ЛДПР) зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания Новосибирской области по одномандатному округу № 4. Антон Перевалов (ЛДПР) и Вячеслав Василенко («СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ») зарегистрированы в качестве кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области по одномандатному округу № 10.
По округу № 10 ЛДПР зарегистрировала Антона Перевалова, «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» — Вячеслава Василенко, Партия пенсионеров — Эдуарда Кожемякина, «Единая Россия» — Андрея Биля, «Новые люди» — Наталью Пинигину.
Довыборы депутатов Заксобрания Новосибирской области по округам №4 (Барабинский и Здвинский районы) и №10 (Чулымский и Коченевский) состоятся с 9 по 11 сентября. Округ №4 стал вакантным после избрания депутатом Госдумы ранее его представлявшего Олега Иванинского («Единая Россия»). Округ №10 освободился в результате обвинительного судебного приговора в отношении бывшего зампредседателя комитета Заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Валентина Сичкарева («Единая Россия»).
Фото с сайта облизбиркома
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