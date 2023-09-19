Новосибирские ученые создают косметику из живой хлореллы

Новосибирская компания ООО «Микробиотехнологии» занимается изучением микроводоросли хлореллы и производством органической косметики из ее биомассы, сообщили в компании во время пресс-тура в преддверии форума OpenBio-2023. Разработка ведётся в рамках проекта «Наука и университеты».

Молодые ученые изобрели реактор, в котором выращивается микроводоросль. Ему нет аналогов в мире.

— Исследование биоразнообразия микроводорослей различных регионов РФ позволило выделить и запатентовать уникальные штаммы микроводорослей, обладающие способностью продуцировать ключевые действующие компоненты косметики, — рассказали в компании.

Особенность проекта заключается в создании инновационной технологии, которая позволяет получать микробиологически чистую суспензию клеток микроводорослей в промышленном масштабе в собственных фитобиореакторах для производства совершенно новых натуральных активных ингредиентов, обладающих высокой эффективностью в решении косметологических проблем. Эксперты подчеркнули, что полезные свойства хлореллы напрямую зависят от методики ее выращивания.

С 2020 года компания поставляет биомассу микроводоросли хлорелла ведущим производителям натуральной косметики в Новосибирской области и в России. А в 2021 году был сертифицирован бионапиток из микроводоросли хлореллы.

ООО Микробиологии» основано в 2016 году. Компания является членом ассоциации по развитию инновационного территориального кластера Новосибирской области в сфере биофармацевтических технологий «Биофарм» и научным партнером Института Морских Биологических исследований им. А.О. Ковалевского РАН, Крым.

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