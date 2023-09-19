В два раза ускорились темпы уборки зерновых в Новосибирской области

В сутки аграрии Новосибирской области убирают 35-40 тысяч гектаров. Об этом в ходе пресс-тура сообщил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

— Что касается уборки текущего года, она у нас стартовала не так давно, но идёт очень хорошими темпами, — отметил Евгений Лещенко.

По его словам, в Новосибирской области не наблюдается хозяйств с критическими показателями урожайности. Все предприятия смогут заготовить семенной материал и сформировать резерв по фуражу, если они заняты ещё и отраслью животноводства.

Напомним, 18 сентября на оперативном совещании в правительстве региона министр отмечал, что в области убрано всего 29% урожая зерновых, а в сутки убирается 20 тыс га.

При валовом сборе 770 тыс тонн урожайность составляет 17.2 ц\га, говорил Лещенко. Технические культуры на 17 сентября были убраны с площади 22 тыс га — 8% от плана.

На 18 сентября только одно хозяйство области завершило уборочную — ООО «Ярковское» Доволенского района.

Для сравнения, на 16 сентября 2022 года, в Новосибирской области 38 сельхозпредприятий и 108 фермерских хозяйств завершили уборочную кампанию. По убранной площади зерновых культур лидировали: Сузунский — 89,3%, Купинский — 88,3%, Здвинский — 79,6% районы. Наивысшая урожайность в Колыванском – 39,2 ц/га, Коченевском — 30,9 ц/га, Маслянинском — 30,8 ц/га районах.

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