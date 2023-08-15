Новосибирские ученые в 200 раз снизили содержание хлора в термолизном масле

Ученые ФИЦ «Институт катализа СО РАН» создали катализаторы, которые в 200 раз снижают содержание хлора в термолизном масле. Оно является продуктом переработки пластиковых отходов и рассматривается как перспективная добавка к моторным топливам или как самостоятельное топливо, сообщили в пресс-службе института.

— Мы смешали термолизное масло в соотношении 1:4 с вакуумным газойлем и направили на процесс гидроочистки вместе с новыми разработанными никель-молибденовыми катализаторами. В сырье содержалось 2,24% хлора, а после взаимодействия с катализаторами эта цифра снизилась в 200 раз, — рассказала

По словам одного из авторов исследования, лаборанта отдела технологии каталитических процессов Института катализа СО РАН Валерии Крестьяниновой очищенное масло испытали в процессе каталитического крекинга, с помощью которого из тяжелых фракций получают легкие.

Отмечается, что ученые «ФИЦ Институт катализа СО РАН» синтезировали термолизное масло из разных видов бытового пластика — полистирола, полипропилена, поливинилхлорида и полиэтилена низкой плотности.

Эксперт отметила, что в мире ищут способы получения чистого термолизного масла непосредственно в процессе синтеза. Ученые же ИК СО РАН применили к топливному пластиковому сырью традиционные методы переработки нефтепродуктов — гидроочистку и каталитический крекинг.

В ближайших планах исследователей — изучить механизм удаления хлора при взаимодействии с катализаторами, чтобы повысить эффективность процесса.

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