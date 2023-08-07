Определены все производители оборудования для первой очереди станций СКИФа

Подписан договор на производство оборудования для шестой экспериментальной станции ЦКП «СКИФ». Институт катализа СО РАН заключил государственный контракт на разработку, изготовление, монтаж, шефмонтаж, шефналадку технологического оборудования экспериментальной станции «XAFS-спектроскопия и магнитный дихроизм» с Институтом сильноточной электроники СО РАН (г. Томск). Общая стоимость контракта составляет чуть менее 1,2 млрд рублей. В соответствии с условиями конкурса ИСЭ СО РАН изготовит и поставит готовый комплект оборудования до конца декабря 2024 года.

Станция «XAFS-спектроскопия и магнитный дихроизм» предназначена для решения широкого класса научно-исследовательских задач в области химии, катализа, материаловедения, нанотехнологий, полупроводниковой промышленности, геологии, экологии и др. Для этого будут использоваться методы спектроскопии рентгеновского поглощения и магнитного дихроизма. Например,, например, катализаторов, что в перспективе позволит вести их целенаправленный синтез, а также подбирать оптимальные условия проведения каталитического процесса, пояснили в пресс-службе ЦКП «СКИФ».

Также исследования на станции позволят улучшать характеристики новых типов аккумуляторов высокой емкости, топливных элементов, разрабатывать новые функциональные материалы для авиационной, космической, автомобильной промышленности, магнитные материалы для микроэлектроники.

Исследование состава и структуры геологических образцов на станции «XAFS-спектроскопия и магнитный дихроизм» позволит как оценивать экологическую обстановку, так и повышать эффективность поиска и безотходность добычи полезных ископаемых.

Директор ИСЭ СО РАН Илья Романченко добавил, что часть оборудования для станции «XAFS-спектроскопия и магнитный дихроизм» ИСЭ СО РАН готов изготовить собственными силами, но рассчитывает и на помощь коллег. Часть оборудования будет заказана в Китае, у специалистов, разрабатывавших станции аналогичного функционала.

Конкурсные процедуры на создание шести экспериментальных станций ЦКП «СКИФ» первой очереди состоялись в период с июля 2022 года по июль 2023 года. Общая сумма заключенных государственных контрактов составляет 6,9 млрд рублей.

ЦКП «СКИФ» Института катализа СО РАН — проект класса «мегасайенс» с синхротроном поколения «4+», который строится в новосибирском наукограде Кольцово. ЦКП представляет собой комплекс из 34 зданий и сооружений, а также инженерного и технологического оборудования, обеспечивающий выполнение научных исследований на пучках синхротронного излучения.

Ранее редакция сообщала о том, что три экспериментальные станции «СКИФа» упростят из-за санкций.