Новосибирские ученые запустили производство добавки для жиросжигания

Новый препарат на растительной основе для повышения выносливости разработали ученые Новосибирского института органической химии СО РАН. Как заявляет заведующая лабораторией фармакологических исследований НИОХ СО РАН, д.б.н. Татьяна Толстикова, задачу ученым поставили государственные структуры, занимающиеся подготовкой сборных команд по различным видам спорта.

— Изучив свойства имеющегося на рынке ассортимента спортивного питания, мы составили композицию из растительных экстрактов левзеи, шрота клюквы или облепихи. Они содержат урсоловую кислоту, которая в данной добавке является основным действующим веществом, а экдистероиды, содержащиеся в экстракте левзеи, усиливают ее действие, — поясняет Толстикова.

С помощью новых методик ученые увеличили содержание действующего вещества от 3 до 10 раз на грамм продукта, в сравнении с представленными на рынке продуктами. Необходимая дозировка набирается за 2 капсулы по 300 мг вместо 14 капсул по 400 мг.

— Данная композиция производится в цехе Новосибирского института органической химии из доступного отечественного сырья. Содержание действующих веществ в композиции мы контролируем в аккредитованной лаборатории института, — пояснила собеседник Infopro54.

Как показывают исследования, при приеме разработанного институтом препарата повышается работоспособность, ускоряется утилизация глюкозы, усиливается либидо и запускается процесс жиросжигания. Ученые отмечают, что добавка предназначена для тех, кто следит за своим телом — люди, имеющие избыточную жировую массу, могут существенно ее снизить.

— У мужчин среднего и зрелого возраста при использовании добавки отмечается тонус мышц и увеличение либидо. А анаболический эффект и увеличение выносливости интересны людям, которые увлекаются спортом на любительском и профессиональном уровне. Новосибирские фитнес-клубы и магазины спортивного питания уже проявляют интерес к нашей добавке, — говорит научный сотрудник лаборатории фармакологических исследований, к.б.н. Сергей Аньков, — Сейчас добавка находится на стадии регистрации, а в продажу она поступит на следующей неделе. Уже есть договоренность с фитнесс-центрами, спортивными магазинами, различными спортивными федерациями. Композиция отличается высокой эффективностью при минимальных дозировках и составом. Это наше ноу-хау. На данный момент мы единственные в мире, кто производит такую композицию.

Объем производства, а также объем инвестиций, вложенных в разработку, в Институте органической химии корреспонденту Infopro54 уточнить отказались, отметив, что это конфиденциальная информация. Цену препарата разработчики также не называют.

Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова (НИОХ) создан 1958 году. Ведет совместные работы с институтами Сибирского отделения РАН, а также с университетами и научными лабораториями Германии, Франции, США, Италии, Голландии, Бельгии, Великобритании, Монголии, Индии и других стран. Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова включает в себя научно-исследовательские подразделения фармакологических исследований, медицинской химии, галоидных соединений, азотистых соединений, экологических исследований, хроматографического анализа и другие.