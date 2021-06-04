Потребление электроэнергии в энергосистеме Новосибирской области увеличилось на 12,3 %

По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай» (Новосибирское РДУ), потребление электроэнергии в энергосистеме Новосибирской области в мае 2021 года составило 1207,4 млн кВт•ч, что на 12,3 % больше, чем в мае 2020 года, сообщили в пресс-службе.

— Выработка электроэнергии электростанциями Новосибирской области в мае 2021 года составила 1013,6 млн кВт•ч, что на 27,6 % больше, чем в мае 2020 года, — говорится в сообщении.

Отмечается, что тепловые электростанции (ТЭС) Новосибирской области в мае 2021 года выработали 693,2 млн кВт•ч электроэнергии, что на 46,5 % больше объема выработки в мае 2020 года. Выработка Новосибирской ГЭС в мае 2021 года составила 320,4 млн кВт•ч, что на 0,3 % меньше аналогичного показателя 2020 года.

Выработка электроэнергии за пять месяцев 2021 года по энергосистеме Новосибирской области составила 6134,9 млн кВт•ч, что на 10,8 % больше показателя аналогичного периода прошлого года. Без учета влияния дополнительного дня високосного 2020 года прирост выработки электроэнергии составил 11,5 %.

При этом потребление электроэнергии за пять месяцев 2021 года по энергосистеме Новосибирской области составило 7559,1 млн кВт•ч, что на 9,8 % больше, чем за тот же период 2020 года. Без учета влияния дополнительного дня високосного 2020 года потребление электроэнергии увеличилось на 10,5 %.

Потребность в электроэнергии на территории энергосистемы Новосибирской области покрывалась, в том числе, за счет перетока из смежных энергосистем. В мае 2021 года величина перетока в энергосистему Новосибирской области составила 193,7 млн кВт•ч, всего с начала года – 1424,2 млн кВт•ч.

Как пояснил директор Новосибирского РДУ Дмитрий Махиборода, увеличение объема потребления электроэнергии в энергосистеме Новосибирской области в мае 2021 года обусловлено температурным фактором.