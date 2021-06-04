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Политика дедолларизации экономики за счет золота более надежна

Ирина Газизулина, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ прокомментировала заявление Минфина РФ о планах полностью отказаться от доллара в структуре фонда национального благосостояния (ФНБ):
  • 04/06/2021, 17:29

— На мой взгляд, заявление министерства об отказе от доллара в структуре ФНБ — очередное громкое заявление больше политического характера в условиях обострения отношений с США и накануне встречи президентов. Желание быть услышанными подсказало время и место этого объявления — Петербургский экономический форум, привлекший на свою площадку множество участников из-за рубежа.  В то же время тема ограничения доллара в международных расчетах и внешних долговых обязательствах в намерениях высших финансовых органов мелькает давно и с переменным успехом, не доходя до абсолютного отказа, чего следует ожидать и в этом случае. Вывод 30% ресурсов фонда одномоментно вызывает сомнения, а период для достижения объявленной цели может принести неожиданные сюрпризы, вынуждающие изменить позицию правительства, что неоднократно наблюдалось в нашей экономической политике.

Структура ФНБ, как и любого формируемого фонда (другим словом — копилки), где на определенное время накапливаются средства, для обеспечения ее сохранности от риска падения курса на мировом рынке диверсифицируется посредством распределения в различные виды валют и драгоценные металлы. Конечно, диверсификация предполагает вложения в наиболее устойчивые и свободно обращаемые на рынке валюты, а также валюты, обеспечивающие покрытие внешних обязательств и потребности в предполагаемых закупках каких-либо стратегически важных товаров и услуг. Это позволяет фонду служить подушкой безопасности для исполнения необходимых платежей и сохранять его ценность без существенных потерь. Подобным образом формируются все золотовалютные резервы центральных банков мира.

Предложенная диверсификация ФНБ с отказом от доллара вызывает сомнение в сохранении ее стоимости — в первую очередь, за счет замены долларовой составляющей на юань, с увеличением доли юаня в 2 раза: с 15 до 30%. В составе признанных резервных валют юань достаточно — новая валюта, МВФ включил ее в состав резервной валюты только в 2016 году. Сегодня многие страны, включая Евросоюз и Европейский Центральный банк, признают юань как резервную валюту и формируют в ней свои резервы. Но доля юаня в международных расчетах по-прежнему остается низкой, кроме того валюта подвержена высокой волатильности, поэтому шаг к замене доллара на юань в составе ФНБ — скорее, реверанс в пользу страны как стратегического партнера, чем финансовый расчет. Помощь России в продвижении юаня в составе резервной валюты стоит дорого, если вспомнить падение курса юаня в 2018 году, которое привело к обесцениванию ЗВР на сумму более миллиарда долларов. Принесет ли эффект перераспределение доли ФНБ из доллара в юань, даст ли какие-то преимущества в отношениях с КНР — остается неизвестным. Потому есть сомнение: не окажется ли услуга слишком дорогой для РФ и в этот раз.

Можно разместить средства ФНБ в золото, которое также является одним из инструментов диверсификации резервов в мировой практике. Котировка цен на золото предполагает важность формирования его в резервах как средства сохранения их стоимости. Тем более что цена золота, несмотря на ее волатильность в отдельные периоды, продолжает неуклонно расти, а в условиях кризисных падений курсов резервных валют может служить опорой для сохранения стоимости фондов и резервов. Наблюдаемый в последнее время рост доли золота в золотовалютных резервах Банка России до 24,5% к концу 2020 года тоже является свидетельством ухода от доллара из-за политики дедолларизации экономики, проводимой в стране. Скорее всего, к подобной доле золота в ФНБ и будет стремиться правительство в будущем.

Россия входит в пятерку стран, имеющих наиболее высокую долю золота в своих золотовалютных резервах. На первом месте — США с долей 79,9%. Это рассматривается как один из факторов обеспечения надежности и устойчивости национальной валюты.

Россия традиционно входит в число ведущих экспортеров золота.  Прошлогодний рост экспорта более чем в 3 раза говорит о растущей потребности данного ресурса и, соответственно, цены на него при таком спросе. Учитывая, что государство является крупнейшим владельцем золотоносных ресурсов и производителем золота, вопрос его накопления в ФНБ не станет существенной проблемой для сокращения экспорта при выгодной цене за унцию, если возникнет необходимость пополнения ресурсной базы страны. Ограничение экспорта золота из России может быть использовано как инструмент влияния на его цену. Эти инструменты в руках правительства и ЦБ.

На мой взгляд, политика дедолларизации экономики за счет роста золотой составляющей более надежна, чем перераспределение в юань и евро.

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : юань золото Дедоларизация


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