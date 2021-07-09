Новосибирские власти хотят включить проект модернизации дороги к аэропорту в нацпроект

Магистраль Р-254 «Иртыш» является единственным подъездным путем к грузовому терминалу аэропорта «Толмачёво», а также к Промышленно-логистическому парку.

Власти Новосибирской области направили заявку в кабинет министров РФ на включение проекта модернизации, примыкающего к аэропорту Толмачево аварийного участка трассы Р-254 «Иртыш» в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, сообщает пресс-служба регионального правительства.

— Речь идет о реконструкции и расширении участка автодороги Р-254 «Иртыш». Участок, казалось бы, короткий – всего 22 километра, но сегодня на всей сети федеральных автомобильных дорог, расположенных в Новосибирской области, этот участок самый загруженный, аварийно-опасный, с перспективой усугубления ситуации. «Росавтодор» не терял время, федеральное агентство за свои средства, лимиты, по своей инициативе разрабатывали проектно-сметную документацию, в этом году она будет готова. Требуется поддержка Государственной Думы, для того, чтобы попасть в федеральную программу и со следующего года приступить к выполнению строительно-монтажных работ, — отметил губернатор Андрей Травников.

Участок трассы Р-254 «Иртыш» от аэропорта Толмачево в сторону Омска считается одним из самых аварийно-опасных и перегруженных. Четырехполосная дорога относится к третьей технической категории, интенсивность движения по ней составляет две-шесть тыс. автомобилей в сутки. Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский ранее оценивал работы по реконструкции дороги в 23,6 млрд рублей.