Сибиряки будут в два раза чаще оформлять семейную ипотеку

Сибирские банки уже начали прием заявок по обновленной госпрограмме семейной ипотеки. Раньше воспользоваться госпрограммой могли семьи, в которых есть двое и более детей. Сейчас льготы распространили на семьи с одним ребенком, если он родился после 1 января 2018 года.

Как теперь может измениться спрос на «Семейную ипотеку», рассказывает Александр Ким, руководитель Абсолют Банка в Новосибирске.

— Мы ожидаем увеличение спроса на «Семейную ипотеку» в полтора-два раза. Первые недели приема заявок на займы с новыми условиями подтверждают наши прогнозы. Результаты по выдачам мы, конечно, увидим позднее, потому что среднее время от подачи заявки до выхода на сделку составляет около месяца. Кстати, за год временное окно сократилось в полтора раза – во многом за счет digital-сервисов.

Максимальная сумма кредита по «семейке» не изменилась. В Новосибирской области она по-прежнему составляет 6 млн рублей.

Средний ипотечный чек при покупке квартиры в новостройке в Новосибирске в июне 2021 года 3-3,5 млн рублей. Он будет увеличиваться вместе с ростом цен на недвижимость. Понятно, что в этом случае далеко не все потенциальные заемщики «укладываются» в лимит по основной госпрограмме. «Семейная ипотека» в таком случае становится «палочкой-выручалочкой».

Также мы ожидаем резкий рост заявок на рефинансирование по «Семейной ипотеке». До сих пор они были единичными. Теперь, если семья или родитель-одиночка купили квартиру в новостройке по стандартной программе любого банка, а после 1 января 2018 года у них родился хотя бы один ребёнок, то они могут рефинансировать этот займ по льготной ставке. Причем совершенно неважно, когда была куплена новостройка – до старта госпрограммы или после.

Предварительные расчёты наших клиентов, которые уже подали заявки на рефинансирование, показывают, что ежемесячные платежи снижаются на несколько тысяч рублей. А общая переплата — в среднем на полмиллиона — миллион рублей.

Отмечу, что у нас можно оформить семейную ипотеку не только на квартиру непосредственно от застройщика. Бывает так, что дом еще строится, а квартиры выкупили посредники и реализуют их по договору переуступки. Раньше такое жильё, хоть оно и в строящемся доме, не соответствовало условиям семейной ипотеки. А сейчас его тоже можно купить по льготной ставке.

После обновления «Семейной ипотеки» сибиряки станут чаще «конвертировать» маткапитал в недвижимость. За первого ребенка полагается сумма почти 484 тысячи рублей, и это существенное подспорье при покупке квартиры. В Новосибирске большая часть банков принимает маткапитал по «Семейной ипотеке» только для частичного или полного досрочного погашения кредита. У нас его можно использовать и в качестве части первоначального взноса по этой программе. Такой возможностью пользуются примерно 40% наших заемщиков-сибиряков по «Семейной ипотеке». Ожидаем, что в во втором полугодии их доля вырастет до 80%.