В муниципальной аптечной сети запас лекарств для лечения ковида сформирован на 3,5-4 месяца

—Учитывая опыт предыдущей волны — повышенного спроса в октябре-ноябре 2020 года, мы заранее предприняли все меры, чтобы все требования граждан были удовлетворены. Сегодня в наших аптеках (МУП «Новосибирская аптечная сеть») находится весь необходимый перечень лекарственных препаратов, соответствующих 11 списку методических рекомендаций Минздрава РФ по лечению ковидной инфекции, — сообщила на пресс-конференции мэра начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева.

По ее словам, при нынешнем спросе запаса этих препаратов хватит на 3,5-4 месяца. Незамаева подчеркнула, что никакого ажиотажа в аптеках Новосибирска сегодня не наблюдается.

— В этом смысле горожане стали более спокойными, их психология работает по-другому. Кроме того, при подтвержденном диагнозе коронавирусной инфекции граждане бесплатно обеспечиваются лекарствами для амбулаторного лечения на дому через поликлиническую службу, — добавила она.

Чиновница также отметила, что на амбулаторном этапе антибиотиков и препаратов антибактериального спектра нет, поэтому они не востребованы в аптеках и не выдаются.

— Существует повышенный спрос на дорогостоящие препараты, которые могут использоваться для лечения ковидной инфекции. В небольшом количестве, но они у нас в аптеках тоже есть. Они поступают в розницу с минимальной наценкой, — говорит Незамаева. — Кроме того, мы ведем переговоры с поставщиками и крупными дистрибуторами, заключены предварительные договоренности о возможности прямых поставок, если будет повышенный спрос.

Напомним, лекарственная тематика для Новосибирска была крайне актуальна осенью прошлого года. По данным 2ГИС, за третью неделю октября количество звонков в аптеки в Новосибирске выросло на 151%. Впрочем, уже 27 октября региональное управление Росздравнадзора сообщило, что ажиотажный спрос снижается

На сессии горсовета в октябре руководитель областного управления Росздравнадзора Елена Хрусталева сообщала, что самый большой спрос в оптовых организациях за неделю был зафиксирован на цефтриаксон. По данным на 27 октября, за день в оптовых организациях области были закуплены более 5,7 тысячи упаковок этого препарата. На втором месте по популярности — римантадин (3,3 тысячи упаковок в сутки). В топ-3 оптового спроса также входит интерферон альфа 2b для интраназального применения — 1211 упаковок в сутки. Если посмотреть на спрос в рознице, то он несколько отличается. Чаще всего в аптеках, которые мониторит Росздравнадзор, новосибирцы покупали умифеновир (аналог арбидола) — 399 упаковок в сутки, азитромицин — 394 и цефтриаксон — 352 упаковки в сутки.

— Мы видим, что жители закупают лекарственные препараты впрок, на волне ажиотажа и начинают их принимать, даже если для этого нет показаний. Это неправильно, так как формируется антибактериальная устойчивость организма к лекарствам. Не нужно заниматься самолечением. Если человек болен, то ему необходимо обращаться к врачу, чтобы он назначил соответствующую схему лечения, — говорила, выступая перед депутатами, Елена Хрусталева.

1 июля 2021 года пресс-служба правительства сообщила, что регион получит 83 млн рублей на приобретение лекарств для лечения пациентов с COVID-19 из федерального бюджета.

По данным оперативного штаба на 8 июля, за последние сутки в Новосибирской области коронавирусом заболели 189 человек, 8 человек погибли. В общей сложности на территорию области уже поступили 517 тысяч доз. В настоящее время первым компонентом привиты 499 789 человек, полный курс прошли 351 534 человека. Общий коечный фонд в коронавирусных госпиталях — 5614.