Новосибирские воры предпочитают мартини и кофе

За два дня в Новосибирске сразу 5 человек отказывались платить за товар в магазинах. Об этом сообщает Агентство безопасности «Гвардия».

Первый случай произошел 15 сентября в районе обеда. В одном из супермаркетов Кировского района мужчина выбирал дезодорант. Способ выбора был простой — распылить баллончики в воздух. Из трех использованных им, на кассе он приобрел только один. Остальные как ни в чем не бывало поставил на место. На требование заплатить за дезодоранты, которые тот испортил, мужчина ответил отказом. Поэтому был задержан и передан в руки полиции.

Второй случай произошел все в том же районе, но уже поздним вечером. Сигнал тревоги поступил из сауны на улице Мира. Там молодой человек с спутницей своего сердца отказывались платить за час проведенного отдыха (1 700 рублей).

— Девушка не стала платить, заявив, что предыдущие 4 часа оплачивала она, а молодой человек не заплатил из-за отсутствия денег. В результате короткого расследования спутник барышни был задержан и передан в полицию, — говорится в сообщении.

Третье происшествие случилось в Ленинском районе. Там был задержан мужчина-кофеман. Он пытался вынести из магазина восемь пакетов растворимого кофе «Эгоист» общей стоимостью свыше 5 000 рублей. Но его благополучно задержали и передали в дежурную часть.

На следующий день сотрудники агентства выехали вечером на улицу Сибиряков-Гвардейцев.

— Там сорокалетний мужчина попытался похитить бутылку виски стоимостью 1 300 рублей, но был замечен. Как и предыдущих правонарушителей, бойцы ГБР передали вора полиции, — отметили в пресс-службе.

Октябрьский район также отметился на своими отказниками от оплаты. Были задержаны двое молодых людей, предположительно занимающихся профессиональным воровством.

— Накануне днём из супермаркета на ул. Вилюйская ими были похищены три бутылки мартини общей стоимостью 3 900 рублей, а в этот раз 9 банок зернового кофе на сумму 6 890 рублей. И их гвардейцы тоже передали полицейским, — говорится в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что трём ворам мусорных контейнеров НГУ вынесен приговор в Новосибирске.