Ансамбль из Дагестана станцевал лезгинку на фестивале в Новосибирске

Ансамбль танца «Лезгинка» из Дагестана принял участие в фестивале традиционного вокально-хореографического искусства и театрального исполнительства «Место притяжения — Сибирь» в Новосибирске. Об этом сообщает «Сибирь-Концерт».

В рамках мероприятия дагестанский ансамбль представил гостям хореографическую программу, включающую в себя национальные танцы.

– Можно увидеть весь мир, но, когда ты приезжаешь в такой город, как Новосибирск, ты понимаешь, какая красивая у нас Родина, какая великая наша Россия. Какие великие люди, какой особый запах этой земли, какой невероятный ум, какие красивые, удивительные женщины, мужчины — работяги, мужественные, открытые, тёплые, – отметил Джамбулат Магомедов, генеральный директор Государственного академического заслуженного ансамбля танца Дагестана «Лезгинка».

Новый творческий сезон в «Сибирь-Концерт» начался со знакового события – I Всероссийского фестиваля традиционного вокально-хореографического искусства и театрального исполнительства.

В рамках национального проекта «Культура» при поддержке правительства и министерства культуры Новосибирской области, ГАУК «Сибирь-Концерт» представил жителям и гостям региона музыкально-драматургические спектакли профессиональных хоровых, вокально-хореографических коллективов, театров танца со всей России.

Ранее редакция сообщала о том, что дан старт фестивалю Книжная Сибирь-2023 в Новосибирске.