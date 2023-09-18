Высокопоставленный руководитель ЧВК «Вагнер» попал под санкции США

Решение вступило в силу 14 сентября, срок истечения назначен на 30 марта 2026 года.

Согласно документу, Перфильев находится в столице ЦАР — Банги. При этом отмечается, что он связан с ЧВК «Вагнер», передает Om1.ru.

В материале Bloomberg о деятельности ЧВК «Вагнер» в Африке Виталий Перфильев упоминался в качестве «местного командира «Вагнера». В свою очередь, издание The Africa Report, базирующееся в Париже и освещающее политику в Африке, отметил Перфильева как «правую руку Дмитрия Уткина».

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске исчез стихийный мемориал Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину.