Новосибирские врачи спасли руку участнику СВО, атакованному дроном

Осколок гранаты, прикреплённой к дрону, сломал руку бойцу СВО, а также повредил артерию и локтевой нерв, застрял в нём. Часть нерва оказалась оторвана и любое прикосновение к руке вызывало у мужчины ощущение подобное удару током. Участник спецоперации попал на хирургический стол в Новосибирскую областную клиническую больницу, сообщили в пресс-службе медучреждения.

Нейрохирурги больницы извлекли осколок, а также нарастили утраченную длину локтевого нерва. Для этого была использована веточка подкожного нерва, которая проходит вдоль икроножной мышцы. Врач-ординатор отделения нейрохирургии Алёна Задоя подчеркнула, что на функциях ноги операция не отразилась, при этом пациент получил возможность сгибать и разгибать пальцы ладони. Кроме того, он избавился от повышенной чувствительности в руке.

Пластические хирурги закрыли два больших кожных дефекта на месте ранения — на ладони и на предплечье, пересадив кожные лоскуты с других частей тела.

В целом операция длилась шесть с половиной часов. Сейчас пациенту предстоит реабилитация для восстановления повреждённых сухожилий и повреждённой конечности. На это может уйти до двух лет.

Ранее редакция сообщала о том, что участникам СВО расширили список льгот в Новосибирске. Они могут пройти санаторно-курортное лечение и медицинскую реабилитацию.