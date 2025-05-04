Инвестора для создания бизнес-инкубатора на Фабричной ищет мэрия Новосибирска

Как стало известно Infopro54, в Новосибирске скоро появится третий бизнес-инкубатор. В настоящее время на территории города работают две такие площадки. Они расположены на правом (ул. Есенина, 8/4) и левом берегу Новосибирска (ул. Троллейная, 87/1). По данным МАУ «ГЦРП», к концу июня 2025 года производственные и складские площади бизнес-инкубаторов будут загружены на 98%, что препятствует дальнейшему расширению деятельности и размещению новых производственных мощностей. Об этом в ответ на запрос Infopro54 сообщили в пресс-службе мэрии.

Для расширения инфраструктуры, в рамках поддержки малого бизнеса, МАУ «ГЦРП» планируется строительство административного здания с производственными, офисными и складскими помещениями. Бизнес-инкубатор будет расположен в Железнодорожном районе на улице Фабричная, 55а. Недалеко от съезда с Димитровского моста и гипермаркета «Лемана Про».

Реализовать проект планируется с привлечением частных инвестиций. Такое решение, по информации редакции, было недавно принято на заседании профильной комиссии департамента по инвестициям.

— Площадь административного здания, планируемая к строительству, составит 1 066 кв. м, при этом планируемая площадь для размещения бизнес-инкубатора составит 440 кв. м. Объем инвестиций, привлечение которых необходимо для реализации проекта, составляет около 75 млн рублей. Планируемый срок реализации проекта — не более 36 месяцев с даты заключения договора об инвестиционной деятельности, — говорится в ответе, полученном редакцией.

Инвестор для реализации проекта будет привлекаться через конкурсные процедуры. В настоящее время идет работа по образованию земельного участка, необходимого для создания инновационной площадки.

Ранее заммэра Новосибирска Максим Останин отмечал, что на двух площадках действующих бизнес-инкубаторов города сегодня работают более 40 предприятий. Приоритетом при заключении аренды пользуются компании, которые занимаются импортозамещением, поддерживают специальную военную операцию, а также решают вопросы, связанные с городским хозяйством. Ряд резидентов бизнес-инкубаторов уже вышли на российский уровень: BAUMECH, «Интэкс Групп», Caterwil, «Экокедр» и др.

Ранее редакция рассказывала о бизнес-инкубаторах Новосибирска глазами резидентов.