СГК строит линии циркуляции горячего водоснабжения в Пашино

В поселке Пашино начались работы по выполнению проекта по устройству системы циркуляции горячего водоснабжения. Отмечается, что линии циркуляции от трех центральных тепловых пунктов (ЦТП) прокладывают специалисты Новосибирской теплосетевой компании СГК в рамках концессионного соглашения с мэрией города. Цель проекта – обеспечить температуру горячей воды в 50 многоквартирных домах поселка и местной школе не менее 60 градусов С.

На сегодняшний день смонтированы трубопроводы системы циркуляции горячего водоснабжения от двух ЦТП, протяженностью более 2,2 тыс метров. А всего предстоит построить 3,6 тыс метров трубопроводов. По словам директора Новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании Андрея Колмакова, прокладываются они по «бестраншейной методике», что позволяет сократить количество разрытий и сэкономить время на благоустройство территории. К новым линиям уже подключены 14 домов по улицам Новоуральская и Чекалина. Завершить строительно-монтажные работы планируется до конца сентября. Стоимость проекта составляет 33 млн рублей.

Фото предоставлено пресс-службой СГК