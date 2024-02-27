Новосибирцы жалуются на сбой в работе WhatsApp и Telegram

В работе Telegram и WhatsApp по всей стране произошел крупный сбой, следует из данных сервиса «Сбой.рф». В 13-00 (мск) поступило около 5700 жалоб. Помимо Новосибирска, о сбоях сообщали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярского края, Татарстана и других регионов.

На сайте Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования «Главного радиочастотного центра» (ЦМУ ССОП, входит в структуру Роскомнадзора) подтвердили массовый сбой в работе мессенджера Telegram на территории России.

— Проблемы есть в США, Германии и других странах, — уточнили в ЦМУ ССОП, при этом причина сбоя не сообщается.

Что касается WhatsApp, больше всего жалоб поступило из Казани.

Ранее новосибирцы сталкивались с проблемами использования мессенджеров 24 января текущего года.