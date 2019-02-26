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Сбербанк проведет семинар по подключению к Экспортному Акселератору

  • 26/02/2019, 14:10
Образовательная программа будет полезной для компаний, занимающихся несырьевым экспортом.

Сбербанк проведет семинар по подключению к Экспортному АкселераторуВ ближайшую среду, 27 февраля, в Сибирском банке ПАО Сбербанк пройдет образовательный семинар, на котором эксперты расскажут о том, как бесплатно подключиться к проекту Экспортный Акселератор.

На семинаре выступят представители банка и органов валютного контроля (ФТС, ФНС), которые расскажут о том, как избежать рисков валютного законодательства, оптимизировать расчеты в иностранной валюте и проводить конверсионные сделки по выгодному курсу в режиме реального времени. А также, как использовать защищенные формы расчетов и хеджировать валютные риски внешнеэкономических операций.

Семинар пройдет в среду, 27 февраля, в Сибирском банке ПАО Сбербанк на ул. Серебренниковской, 20 (3 этаж, актовый зал, вход в здание со стороны Октябрьской магистрали, напротив театра «Глобус»). Регистрация участников начинается в 13:30, семинар закончится в 16:30.

Вход бесплатный, количество участников для организации не ограничено. Зарегистрироваться и получить консультацию по семинару можно по телефонам:
8-800-707-54-41 (добавочный 11604) – Ирина Доровских;
8-800-707-54-41 (добавочный 11611) – Ольга Скроботова;
а также по электронной почте: zakonoved@sberbank.ru (тема сообщения «СЕМИНАР ВЭД 27.02.2019»).

Экспортный Акселератор – это совместная программа Сбербанка и Российского экспортного центра по поддержке и увеличению экспорта предприятий, занимающихся несырьевым экспортом. Программа включает в себя образовательный модуль, консалтинговую поддержку, помощь в поиске зарубежных партнеров, логистическую поддержку и другие популярные у экспортеров сервисы. Итогом пребывания компании в акселераторе должен стать ее «бесшовный» выход на внешние рынки. Программа была запущена в рамках стратегической задачи, поставленной Президентом РФ, по увеличению за 6 лет несырьевого экспорта в России в 1,7 раза.

Фото: пресс-служба банка

Возрастные ограничения: 18+

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