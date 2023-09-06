Новосибирский аэропорт Толмачево принят первый авиарейс из Мьянмы

Россия и Мьянма возобновили прямое авиасообщение. 5 сентября Новосибирский аэропорт Толмачево принял первый рейс после 30-летнего перерыва. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области. На маршруте использовался самолет Airbus A319. Обратный рейс в Мьянму вылетел в 00:10 6 сентября по местному времени.

Рейсы будет выполнять авиакомпания Myanmar Airways International в два города Мьянмы – в конечный пункт Янгон с промежуточной посадкой в Мандалае. Из России в Мьянму туристы смогут отправиться по средам и воскресеньям. Из Мьянмы в Россию — по вторникам и субботам.

С 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года для туристов из России разрешен безвизовый въезд на срок до 30 дней через международные аэропорты Янгона, Мандалая и Нейпьидо.

Прямые рейсы в Мьянму во времена СССР «Аэрофлот» выполнял с 1962 года, авиакомпания летала из Москвы в Янгон. Полеты прекратились в 1993 году.

Ранее редакция сообщала, что улететь из Новосибирска в Лаос можно будет без пересадок.