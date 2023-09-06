По качеству городской среды Новосибирск вошел в топ-10 городов-миллионников

Новосибирск вошел в топ-10 городов-миллионников России с точки зрения повышения качества городской среды. Рейтинг опубликован на сайте «Индекс качества городской среды», который ведет Министерство ЖКХ РФ.

Новосибирск разделил с Челябинском 9 и 10 места с результатом 204 балла. В тройке лидеров – Москва (299 баллов), Санкт-Петербург (254 балла) и Казань (216 баллов).

В рейтинге учитывается озелененные и общегородские пространства, социально-досуговая инфраструктура, прилегающие пространства, дорожная сеть, жилье.

Напомним, что ранее Новосибирск оказался самым криминальным среди российских городов.

По данным Numbeo, индекс преступности в Новосибирске составил 47,92 из 100, а индекс безопасности – 52,08. Такие показатели соответствуют умеренным.

По мнению респондентов, гулять днём по столице Сибири безопасно на 72,48 балла, а ночью – на 34.49.

Ранее редакция сообщала о том, что на Северо-Чемском откроют объездную дорогу.