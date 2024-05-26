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Новосибирский агроном раскрыла секрет, как получить щедрый урожай клубники

  • 26/05/2024, 12:53
Автор: Алёна Пятенок
Новосибирский агроном раскрыла секрет, как получить щедрый урожай клубники
В мае необходимо провести несколько процедур, чтобы летом было много ягоды.

Многие дачники задаются вопросом: что нужно сделать для того, чтобы клубника активно цвела и обильно плодоносила весь сезон? Секрет раскрыла кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина. Начинать ухаживать за растением и подкармливать кустики необходимо уже в мае.

Агроном советует в первую очередь начать работы с подкормки мочевиной, которую вносят на грядки из расчета 30 грамм на 1 кв.метр.

― Важно почистить землянику: убрать старые листья и подрыхлить хвойными опадом или соломой почву, ― объяснила Людмила Шубина изданию «АиФ-Новосибирск».

Мульчирование и подкормка азотом очень важны для садовой земляники, так как драгоценная влага выдувается из грядки майскими ветрами. А вот в июне мочевину уже лучше не использовать, так как можно спровоцировать наращивание зеленой массы растения в ущерб плодоношению.

После появления ягод, надо следить, чтобы они не лежали на земле. Рекомендуется производить очень аккуратный полив, чтобы вода не попадала на ягоды. Иначе на плодах может появиться серая гниль.

Источник фото: Infopro54/автор Алена Пятенок.

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Рубрики : Общество

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Шубина клубника большой урожай


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