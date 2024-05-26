Спасатели вызволили из-за решетки троих утят и вернули их маме в Новосибирске

Житель многоэтажного дома обратился в службу МАСС за помощью. У него была достаточно экзотическая проблема.

― Он сообщил, что у приямка дома ходит обеспокоенная утка, так как внутри под решеткой находятся птенцы. Спасатели сняли решетку и достали малышей. Их перенесли в безопасное место и передали маме-утке, ― рассказали специалисты МАСС.

Сначала пернатую семью хотели отвезти на водоем, но взрослая утка никак не поддавалась поимке. Она поспешила покинуть место происшествия, как только ее детки оказались под крылом. Информацию о водоплавающих передали в организацию, занимающуюся дикими птицами.

Вернувшись на базу, спасатели опубликовали милое видео с необычного вызова и даже заверили, что утка крякнула им «спасибо» после освобождения птенцов.