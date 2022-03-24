Новосибирский академический симфонический оркестр выступит в Москве

В Москве в Концертном зале имени П. И. Чайковского 28 марта выступит Новосибирский академический симфонический оркестр. Вместе с коллективом на сцену выйдет ведущая российская пианистка Екатерина Мечетина, за дирижерским пультом – Феликс Коробов, главный дирижер Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Выступление в Москве Новосибирская филармония посвящает 85-летию филармонии и 85-летию Новосибирской области. Гастроли коллектива пройдут при поддержке министерства культуры Новосибирской области.

«Новосибирский академический симфонический оркестр входит в золотой фонд ведущих оркестров России и имеет своих преданных слушателей за пределами нашего региона. В год юбилея Новосибирской области мы рады продолжить традицию выступления наших творческих коллективов на самых престижных сценах страны. Уверена, что оркестр вновь успешно продемонстрирует свою прекрасную творческую форму», – отметила министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева.

Концертный зал имени П.И. Чайковского – основная площадка Московской филармонии с залом на 1,5 тысячи мест. Зал был открыт в 1940-м году в честь 100-летия со дня рождения композитора, с тех пор он по праву занимает место самой престижной классической концертной площадки страны. Впервые Новосибирский академический симфонический оркестр выступил в КЗЧ в 1965-м вместе с Арнольдом Кацем и с тех пор концертировал регулярно. В последний раз выступление оркестра на этой прославленной площадке состоялось в 2018-м году вместе с пианистом Дмитрием Маслеевым: концерт был записан федеральным телевидением и неоднократно транслировался в эфире российских каналов и каналов стран Латинской Америки.

В программу выступления Новосибирского академического симфонического оркестра 28 марта 2022 года вошли сочинения Чайковского, которые исполнялись на первом в истории концерте оркестра в 1956 году – Симфония №5 и Концерт для фортепиано с оркестром №1. Солистка – Екатерина Мечетина, ведущая российская пианистка, давний партнер оркестра по выступлениям и в Новосибирске, и в европейских гастрольных турах. За дирижерский пульт встанет народный артист России Феликс Коробов, художественный руководитель и главный дирижер Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.