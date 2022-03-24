УФАС проверит в Новосибирске магазины у дома

Новосибирское УФАС России на фоне большого количества жалоб от граждан запросила у торговых сетей и организаций, осуществляющих торговлю социально значимыми продуктами, информацию о ценах на товары. Управление приняло решение о проведении мониторинга цен на социально значимые продукты не только в региональных и федеральных торговых сетях, но и в обычных магазинах у дома. Об этом врио руководителя Новосибирского УФАС России Дмитрий Сухоплюев сообщил на заседании оперативного штаба по обеспечению устойчивости экономики Новосибирской области при правительстве Новосибирской области. Ведомство намерено пресекать необоснованный рост цен по всей цепочке — от продавца до производителя.

На минувшей неделе мэрия Новосибирска сообщала, что на социальных ярмарках выявлены факты закупки продуктов по льготной цене с последующей реализацией по завышенной цене. Наибольшей популярностью у спекулянтов пользовались яйца, сливочное масло, картофель.

О необоснованном подорожание по отдельным видам товаров говорил на пресс-конференции и губернатор Новосибирской области.

— Это реакция на повышенный спрос со стороны потребителей. В основном этим грешат местные розничные магазины. Хотя ряд замечаний поступал и в отношении сетевых магазинов. Стараемся оперативно отреагировать на такие сигналы, — сообщал Андрей Травников.

Он пояснял, что попытки необоснованного завышения цен есть на всех этапах. Их подняли и отдельные производители, и поставщики, и торговые предприятия.

— Еще одно явление, которое мы сегодня выявляем и с которым боремся, — увеличение запасов в торговых организациях, — говорит Травников. — Для чего это делается — вполне понятно. Запасы придерживают для того, чтобы через месяц выложить на полки по более высоким ценам. Думаю, все обратили внимание, что многие торговые сети ограничили объем отпуска товара в одни руки. Мы реагируем на все факты и информацию, откуда бы они не пришли.

С 17 марта обоснованность роста цен на сахар начала проверять Генпрокуратура РФ.

В УФАС развернута горячая линия, которая принимает сигналы о необоснованном повышении цен 7 дней в неделю.